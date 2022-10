Flughafen Wien lädt zum Job Day

Über 200 verschiedene Berufsbilder am Airport Der Flughafen Wien ist wie eine kleine Stadt und beschäftigt Menschen in über 200 Berufsbildern, von KFZ-Technikern über IT-Experten bis zu Ground Handling- und Sicherheitspersonal, Fachkräfte im technischen Bereich und viele weitere Berufe. Derzeit arbeiten am Airport rund 5.000 Menschen aus über 50 Nationen. Nach zwei pandemiebedingten Krisenjahren zieht das Passagieraufkommen wieder an und dafür stellt auch der Flughafen Wien wieder neues Personal ein.

Offene Stellen gibt es aktuell vor allem in den betrieblichen Bereichen, wie bei der Passagier- und Gepäcksabfertigung, beim Sicherheitspersonal und im Terminaldienst. An mehreren Stationen werden die verschiedenen Tätigkeiten am Flughafen vorgestellt und Fragen beantwortet. Die Veranstaltung dauert von 15:00 bis 18:00 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.

Vorab anmelden und kostenlos parken oder mit dem City Airport Train anreisen

Auf der Website https://karriere.viennaairport.com/airport-job-day-2022 können Interessierte schon vorab mit einem Fragebogen den optimalen Job herausfinden. Wer sich gleich anmeldet, kann beim Airport Job Day entweder kostenlos parken oder mit dem City Airport Train anreisen. Alle Informationen auf karriere.viennaairport.com.

1. Airport Job Day 2022

19. Oktober 2022, 15:00 bis 18:00 Uhr

AirportCity Space Flughafen Wien (red)