More.PEP in Style: Mexiko-Angebot für Oktober 2022

Das elegante Zoëtry Paraiso de la Bonita liegt unmittelbar am Strandabschnitt von Puerto Morelos an der Riviera Maya, Mexicos schönster Küstenlinie. Das luxuriöse Boutiquehotel bezaubert mit großartiger traditioneller mexikanischer Architektur, die gekonnt mit der großen Mayakultur kombiniert wird. Stimmungsvoll gliedert sich das Hotel perfekt in den umliegenden Mangrovenwald ein und schafft somit eine Atmosphäre der Ruhe und Romantik.

Das Zoëtry Paraiso de la Bonita

In nur 90 Zimmern (105m²) genießen Gäste des Zoëtry Paraiso de la Bonita nicht nur tolle Blicke über das Meer, sondern auch einen stillvollen Mix aus mexikanischem und internationalem Design. Die in den Boden eingelassene Wanne im Marmorbad und ausgesuchte Bvlgari Pflegeartikel sind ideal für einen ausgedehnten Wellnesszeit.

Drei Restaurant und drei Bars präsentieren authentische Speisen und Getränke des Yucatan: frisch gegrillt auf Mesquite Holz und dazu ein preisgekrönter Tequila.

Versteckt zwischen einem üppigen Mangrovenwald und einem einsamen weißen Sandstrand mit dem azurblauen Wasser der Karibik, können Reisende auf 22.000m² das erste und bisher einzige zertifizierte Thalasso-Therapiezentrum in Nordamerika erleben. Das Spa ist ein wahrer Tempel der Erholung und Ruhe, der neben einem Außensalzwasser-Pool, 14 Nass- und Trockenbehandlungsräumen, Fitnessraum, Saunen, Dampfbädern auch mit einem traditionellen mexikanischen Kräuter-Dampfbad, dem „Temazcal“ ausgestattet ist.

Täglich wird eine breite Auswahl an Land- und Wasseraktivitäten angeboten, wie z.B. Windsurfen, Segeln, Schnorcheltouren, Fahrradtouren, Kochkurse, Tequila Verkostungen, Fischen, Tauchen/Tauchkurse und vieles mehr.

Details zum PEP-Angebot: Fünf Übernachtungen in einem Doppelzimmer all-inclusive sind ab 683 EUR p.P. buchbar.

Zu den Angeboten von More.PEP

Voraussetzung für eine Buchung ist der Nachweis einer Tätigkeit im Tourismus. Das heißt, die Pep-Aktionen gelten nicht nur für Reisebüros und Veranstalter, sondern auch für MitarbeiterInnen in Reisestellen, bei Airlines, im MICE-Bereich oder für ReisejournalistInnen. Vor der Buchung ist lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com verpflichtend. (red)