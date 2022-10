alltours veröffentlicht Sommerprogramm 2023

Der größte Teil des breiten alltours Pauschalreisen-Angebotes ist bereits in die Buchungssysteme eingepflegt und kann somit ab sofort im Reisebüro oder online gebucht werden. Ausgebaut wurde das Programm für die populärsten Zielgebiete wie Ägypten, Griechenland, Spanien und die Türkei.

Außerdem bietet der Reiseveranstalter auch für den Sommer 2023 wieder die Möglichkeit, die Reise kostenlos bis 14 Tage vor Abreise umzubuchen oder zu stornieren - ganz ohne zusätzliche Gebühr. Damit können Kunden ihren Sommerurlaub langfristig und ohne finanzielles Risiko planen und gleichzeitig von bis zu 35% Frühbucherrabatten profitieren. Die Rabatte lassen sich zudem oft mit weiteren Sparvorteilen kombinieren.

„Frühzeitiges Buchen hat neben den Rabatten noch weitere Vorteile. Die Auswahl an Flügen und Hotels ist noch riesig. Zudem kann man sich auch intensiver über das gewählte Reiseziel informieren. Und je eher man einen Urlaub bucht, desto länger ist auch die Vorfreude für die gesamte Familie. Nicht nur Kinder freuen sich über die frühzeitige Gewissheit, wohin die Urlaubsreise im nächsten Jahr geht“, so Stefanie Wasserfuhr, alltours Direktorin für Marketing und E-Commerce.

Das Sommerprogramm steht ab sofort online zur Verfügung. Die gedruckten Kataloge sollen voraussichtlich in den nächsten Wochen erscheinen. „Die Produktion der neuen alltours Sommerkataloge 2023 läuft auf Hochtouren. Sie werden im Oktober an die Reisebüros verschickt“, so Wasserfuhr. (red)