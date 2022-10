Celebrity Solstice bietet Mexiko-Routen ab Los Angeles

Mit den neuen Mexiko-Routen der Celebrity Solstice bis April 2023 hat Celebrity Cruises nicht nur die Rückkehr in den Hafen von Los Angeles - nach achtjähriger Pause - gefeiert, sondern auch die mexikanische Riviera zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder eine komplette Saison lang im Programm.

Kreuzfahrten bis April 2023

Die achttägigen Touren führen unter andrem in die zwischen den Bergen der Sierra Madre und dem Pazifischen Ozean eingebetteten Stadt Puerto Vallarta, nach Cabo San Lucas an die Südspitze der Baja California, sowie nach Ensenada, ein Ort ganz im Norden der Baja California.

Die neuntägigen Kreuzfahrten mit der Celebrity Solstice legen ebenfalls einen Stopp in Puerto Vallarta ein. In Cabo San Lucas im Süden der Baja California stehen sogar zwei Tage auf dem Programm. Ein weiteres Ziel dieser Reise führt zu den unberührten Stränden von Mazatlán. Die Stadt liegt am Festland Mexikos -direkt gegenüber der südlichsten Spitze der Baja California.

Im April 2023 wird die Celebrity Solstice dann ab/bis Los Angeles achttägige Kreuzfahrten entlang der kalifornischen Küste anbieten. Das Schiff steuert dabei unter andrem San Francisco (zwei Tage vor Ort), Santa Barbara, San Diego und Ensenada in Mexiko an. Einige Routen beinhalten auch Catalina Island und Monterey in Kalifornien.

Details zur Celebrity Solstice

Die Celebrity Solstice, die Namensgeberin der preisgekrönten Solstice-Klasse von Celebrity Cruises ist, verfügt über großzügige Staterooms (Kabinen), darunter die Spa-inspirierte AquaClass mit exklusivem Zugang ins Blu Restaurant, eine Sunset Bar, einen Außenpool und einen überdachten Innenpool nur für Erwachsene. Für Suiten-Gäste gibt es außerdem einen exklusiven Retreat-Bereich. Eine Besonderheit an Bord: der "Lawn Club" mit mehr als 2.000m2 echtem Rasen. Hier können Reisende relaxen, Boccia spielen, Filme schauen oder Konzerte genießen. Abgerundet wird das Angebot der Celebrity Solstice durch zahlreiche Restaurants und einem großzügigem Spa-Bereich.

Preisbeispiel: Die Mexiko-Kreuzfahrten ab/bis Los Angeles werden pro Person ab 1.107 EUR in der Außenkabine angeboten - inklusive Speisen, Getränken, Wifi und Trinkgeldern („All Included“-Paket).

Weitere Einzelheiten zu den Routen der Celebrity Solstice unter: www.celebritycruises.de (red)