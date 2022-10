Etihad Airways: Neuer National Key Account Manager für Österreich

Yasin Gündüz wird ab sofort, mit Unterstützung des Sales Support Teams DACH und der Sales Abteilung in Deutschland, für den Vertrieb von Etihad und deren Produkten in Österreich verantwortlich sein, um das Vertriebsnetz von Etihad in Österreich weiter auszubauen. Gündüz wird direkt an Gunnar Maier, Area General Manager DACH, berichten.

National Key Account Manager für Österreich

Yasin Gündüz wechselt zu Etihad, nachdem er zuvor bei der Lufthansa Group in Österreich als Key Account Manager für den österreichischen Markt gearbeitet hatte und für die Top-Accounts der Gruppe verantwortlich war. Gunnar Maier, Area General Manager Deutschland, Österreich und Schweiz, sagte: „Ich freue mich sehr, Yasin in der Etihad-Familie willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Erfahrung im Bereich Vertrieb in der Luftfahrtbranche wird das Team hervorragend ergänzen.“

Yasin Gündüz, National Key Account Manager für Österreich, Etihad Airways, sagte: „Ich fühle mich geehrt, bei Etihad Airways, einem führenden Unternehmen der Luftfahrtindustrie, und der prämierten umweltfreundlichsten Airline des Jahres 2022 zu arbeiten. Ich freue mich darauf, unsere Leisure- und Corporate Verkaufsstrategien in Übereinstimmung mit unseren Marketingstrategien umzusetzen, um gemeinsam mit unseren geschätzten Partnern die Präsenz von Etihad in Österreich zu stärken.“

Etihad Airways bedient wöchentlich fünf Flüge von Wien nach Abu Dhabi und darüber hinaus in ihr weltweites Streckennetz. Alle Flüge werden mit einer Boeing 787 Dreamliner durchgeführt. (red)