Nachbericht: Dertour Talk & Dine Winter 22/23

Tatkräftige Unterstützung und Insidertipps in den Städten Wien, Linz, Salzburg sowie Innsbruck gab es von den ausgewählten Partnern. Nach einem kurzen Update aus der DER Touristik Welt, führten die Dertour Austria und REWE Austria Touristik Key Accounts Claudia Staindel, Hannelore Wallinger bzw. Christian Harrer ein Interview mit Austrian Airlines/ LH Group Airlines (vertreten durch Michaela Gruber, Anton Brunnauer, Emmeran Ramböck, Michaela Hochsteger), welches allen anwesenden Gästen erfolgreich unter anderem die Premium Economy auf den Langstrecken schmackhaft machte. Bei köstlichen Speisen ließen Jenny Canta von The Lux Collective und Kerstin Sänger vom Fremdenverkehrsamt Mauritius die Agents in die Welt der beliebten Insel Mauritius im Indischen Ozean eintauchen. Martina Ulrich von DIAMONDE inspirierte mit wunderschönen Bildern und Infos zu den Sun Siyam Resorts auf den Malediven. Abgerundet wurden die gemütlichen Abende von Ruza Faath mit ihrem fantastischen Luxuskreuzfahrten-Produkt Silversea Cruises.

Gelungene Veranstaltungen

„Die Veranstaltung war sehr gelungen; die Vortragenden haben in ihren Präsentationen viele Informationen vermittelt und oft sehr amüsant vorgetragen. Das Essen, die Getränke, die Gespräche… waren sehr gut – wir haben einen tollen und informativen Abend verbracht und freuen uns schon auf die nächste DER Veranstaltung“, erzählen Iris Busche und Karin Maier, Columbus Reisen, Baden. „Schön, dass die Veranstaltung in Salzburg wieder bei uns am Flughafen stattgefunden hat und ich an alle TeilnehmerInnen ein Hallo richten durfte und die wichtigsten Flugverbindungen ab/bis Salzburg vorstellen konnte“, freut sich Janine Kranz vom Flughafen Salzburg. (red)