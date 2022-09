Interhome: Neuer Einkaufsleiter in Österreich

Der 50-jährige gebürtige Deutsche ist seit über 30 Jahren in verschiedenen Positionen in der Hotel- und Tourismusbranche tätig, unter anderem als Fewo- und Hoteleinkäufer für die gesamte Thomas Cook Produktpalette und als Contract Manager bei FTI Touristik in München. Zuletzt arbeitete er bei Touralpin Touristik als Contract Manager für unterschiedliche namhafte Reiseveranstalter. In seiner neuen Funktion wird Ghawami direkt an Rene Gatt, Head of Content Group, berichten.

„Wir freuen uns, mit Farnusch Ghawami einen erfahrenen Touristiker für die Leitung des österreichischen Einkaufs gefunden zu haben. Er bringt viel Wissen über den österreichischen Markt mit und wird eine Bereicherung für unser Team in Österreich und die Interhome Group. Wir wünschen ihm in seiner neuen Position viel Freude und Erfolg“, so Erich Mayregger, CEO Interhome Österreich.