„TUI Hautnah“-Veranstaltungen im September

Am 15. September erlebten elf Agents in der Burg von Wiener Neustadt die Ausstellung „Von der Kaiserresidenz zur Offiziersschmiede“. Im Gasthaus zum Dom in Wiener Neustadt versorgten anschließend Richard Steiner, TUI Key Account Management Vertrieb, und Silvana Redo, Robinson Regional Manager Sales & Marketing Österreich, die Agents bei einem gemütlichen Abendessen mit aktuellen News aus erster Hand.

Laser-Action in St. Pölten

Einen Tag später, am 16. September, luden Richard Steiner und Silvana Redo sechzehn Agents zu einem besonderen TUI Hautnah Abend in St. Pölten ein. Nach einer actionreichen Stunde im „NXP Lasertron“ durften sich die Agents über ein gemütliches Beisammensitzen mit Köstlichkeiten der Gaststätte Figl freuen, während die Gastgeber die aktuellen News von TUI und Robinson präsentierten. (red)