BA & QR erweitern ihre Partnerschaft

Darunter fallen Länder wie Italien, die Malediven, Norwegen, Singapur sowie Schweden, und bieten ihren Passagieren damit einen verbesserten Zugang zu Zielen in Europa und dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Ozeanien. KundInnen würden nun von einer noch größeren Auswahl an Preisen und Flugplänen mit Optionen für Direktflüge und Verbindungen über Drehkreuze in London und Doha profitieren, heißt es. Dies alles ist Teil des Plans von Qatar Airways und British Airways unter dem Namen „Move further together“, indem sie das gemeinsame Streckennetz ausbauen.

185 Ziele in 60 Ländern

Die Erweiterung ermöglicht nahtlose Anschlussflüge mit einem einzigen Ticket über Doha und London, wodurch sich die Gesamtzahl der von den beiden Fluggesellschaften angeflogenen Ziele auf 185 in mehr als 60 Ländern erhöht. Die sich ergänzenden Netze würden einen einzigartigen Zugang zu Dutzenden von Ländern, den keine andere Allianz oder kein anderes Gemeinschaftsunternehmen bieten. Die Partnerschaft gewährleiste außerdem den Zugang zu mehr Städten auf der ganzen Welt als je zuvor und unterstütze damit weiterhin den globalen Handel, den Tourismus, die Investitionen und die kulturellen Verbindungen, heißt es in der Presseaussendung.

Treueprogramme nutzbar

Darüber hinaus hätten KundInnen mehr Möglichkeiten, die Treueprogramme beider Fluggesellschaften zu nutzen und Avios, die gemeinsame Punktewährung, zu sammeln und auszugeben. Die Reisenden würden ihre Konten beim Qatar Airways Privilege Club und beim British Airways Executive Club nahtlos miteinander verknüpfen können, um Avios zwischen den beiden Programmen zu übertragen und ihre Guthaben zu kombinieren, um die von beiden Programmen angebotenen Prämien in Anspruch zu nehmen. Die Zusammenarbeit biete außerdem Zugang zu den exklusiven Lounges beider Fluggesellschaften sowie zu Reiseklassen für jeden Bedarf,