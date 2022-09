Einladung: The Lux Collective kommt nach Wien

Vom 26. bis 30. September 2022 macht die Hotelgruppe Halt in insgesamt fünf Städten in der Schweiz, Deutschland, Tschechien und Österreich. Die erste Live Tour im DACH-/ zentraleuropäischen Markt kommt am 30. September auch nach Wien. Die Veranstaltung in der SkyBar gibt Agents und Reiseveranstaltern die Möglichkeit sich über Neuigkeiten der vier Brands (LUX* Resorts & Hotels, SALT, Tamassa, SOCIO) in drei spannenden Destinationen (Mauritius, Malediven und La Réunion) auf dem Laufenden zu halten und sich persönlich mit den Hotel Sales & Marketing Directors und dem europäischen Vertriebs-Team auszutauschen.

Wie bei allen The Lux Collective-Events warten neben interessanten Gesprächen, entspannten Drinks & leckerem Essen auch tolle Reise-Preise darauf, gewonnen zu werden.

Termin / Ort:

30. September 2022, / Sky@STEFFL, Kärntner Straße 19, 1010 Wien

Beginn: 18:00 Uhr

Kontakt zur Anmeldung: jenny.canta@theluxcollective.com (red9