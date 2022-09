FTI baut Kanaren-Angebot aus

„Für die Herbst-/Wintersaison stocken wir in allen Bereichen auf - vom Luxushotel über All-Inclusive-Resorts bis zu günstigen Familienprodukten“, so Andreas Kovacsics, der bei FTI Österreich für das Produkt und damit auch für die Kanarischen Inseln verantwortlich ist.

So können FTI-Gäste zum Beispiel auf Gran Canaria erstmals in den VIP Nogal Appartements absteigen. Das exklusiv bei dem Veranstalter buchbare Haus liegt nahe der Dünenstrände von Maspalomas und ist Erwachsenen vorbehalten.

Luxus pur direkt am Leuchtturm von Maspalomas bietet das wiedereröffnete Faro, a Lopesan Collection Hotel.

Eine Neuheit für Familien: die Ferienappartements THe Koala Garden, die durch Geräumigkeit und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bestechen.

„Das Hotelangebot wird zudem durch umfassende Renovierungen an zahlreichen Häusern, sowie neue Konzepte und Namen auf den Inseln weiter aufgewertet,“ weiß Kovacsics. Zum Frühjahr eröffnet beispielsweise das rundum erneuerte Labranda Golden Beach auf Fuerteventura wieder seine Türen. Renommierte Ketten wie die Barceló-Gruppe lancieren Premium-Ableger, die Teil bestehender Häuser sind. So komplettierten drei Resorts der Royal Level-Line die Neuzugänge für den Winter: Auf Teneriffa und Gran Canaria punkten sie mit Strandnähe, weitläufigen Grünanlagen und großzügig geschnittenen Zimmern.

Für die Anreise kooperiert FTI ab den österreichischen Flughäfen Wien, Salzburg und Graz mit Austrian Airlines, Eurowings sowie Corendon Airlines Europe.

Ausflüge online buchen

Nicht nur im Hotel- und Flugbereich gibt es Neuigkeiten auf den Kanarischen Inseln. Im Laufe der Wintersaison können unternehmungslustige Gäste ihre Ausflüge unkompliziert auf der Website von Meeting Point Spain buchen. Der Trip mit dem Katamaran vor der Küste oder mit dem Jeep durch die vulkanischen Landschaften wird so mit wenigen Klicks auf dem Handy fixiert.

Preisbeispiele ab Österreich:

Gran Canaria - VIP Nogal Appartements: Eine Woche zur Selbstversorgung ist inkl. Flug, z.B. am 30. November 2022 ab Graz, ab 699 EUR pro Person im Appartement buchbar.

Eine Woche zur Selbstversorgung ist inkl. Flug, z.B. am 30. November 2022 ab Graz, ab 699 EUR pro Person im Appartement buchbar. Gran Canaria - Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel: Eine Woche mit Halbpension ist inkl. Flug, z.B. am 01. Dezember 2022 ab Wien, ab 1.269 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Eine Woche mit Halbpension ist inkl. Flug, z.B. am 01. Dezember 2022 ab Wien, ab 1.269 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar. Gran Canaria - THe Koala Garden: Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug, z.B. am 10. Dezember 2022 ab Wien, ab 689 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Eine Woche mit All-Inclusive-Verpflegung ist inkl. Flug, z.B. am 10. Dezember 2022 ab Wien, ab 689 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar. Teneriffa - Barceló Tenerife Royal Level: Eine Woche mit Halbpension ist inkl. Flug, z.B. am 13. Jänner 2023 ab Salzburg, ab 1.269 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar.

Alle Neuheiten und Angebote unter: www.fti.at (red)