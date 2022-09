KLM bietet neue "Dream Deals"

Die KLM Dream Deals sind zurück und bieten Reisenden so beispielsweise Flüge nach New York in der Economy Class bereits ab 462 EUR oder nach Los Angeles ab 559 EUR. Auch für Traumziele wie Aruba, Curacao, Bonaire oder Saint Maarten so wie viele weitere Destinationen stehen Angebote sowohl in der Economy als auch in der Business Class zur Verfügung.

Details zu den Dream Deals

Märkte: all ACE

Carrier: AFKL

Verkaufszeitraum: bis 28. September 2022

Reisezeitraum: bis 31. März 2023

Destinationen: Langstreckenziele (USA, Kanada, Karibik)

Promoted Cabins: Economy, Business

Nähere Infos zu den KLM Dream Deals unter: www.dream.klm.com/AT_DE (red)