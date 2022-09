Mövenpick: Hotels zum Genießen

Ab September 2022 läuft die Kampagne weltweit in den Mövenpick Hotels und Resorts unter dem Motto „Indulgence done right“. Es geht dabei darum, sich und andere zu verwöhnen – aber ohne schlechtes Gewissen. Wenn Urlauber genießen, dann überlegt und richtig. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Authentizität, eine spielerische Komponente und Essen als Bindeglied, um mit anderen eine gute Zeit zu haben. Ziel der Kampagne ist, Mövenpick im Premium-Segment stärker zu positionieren und eine jüngere, genussorientierte Zielgruppe zu erreichen. Neben dem Gästeerlebnis vor Ort sind digitale Aktionen über Social Media geplant. Im Nahen Osten setzt Mövenpick auf eine Kooperation in Form einer Dinner-Serie mit dem französischen Pâtissier Eric Lanlard.

Genuss ohne Kompromisse

Als Grundlage für die neue Kampagne von Mövenpick dient eine aktuelle Verbraucherstudie, die sich der Frage "Wie beschreiben Reisende weltweit Luxus" stellte. Zeit zu entspannen und sich zu vergnügen war der allgemeine Konsens. Die Daten und Ergebnisse zeigen, dass die Verbraucher zunehmend auf der Suche nach einzigartigen Erlebnissen sind und bewusst nach Möglichkeiten suchen, wie sie ohne Kompromisse Gesundheit und Wellness mit der Lust an gutem Essen verbinden können. Dies ist auch der Kern der Mövenpick-Philosophie und der Kampagne "Hotels to Indulge". Im Mittelpunkt steht der Rückbezug zur Schokolade und eine verspielte Bildsprache sowie Gästeerlebnisse mit Einbindung der lokalen Gastronomie. Mövenpick zielt darauf ab, seine Markenbekanntheit zu evaluieren, seine Positionierung im Premium-Segment auszubauen, die Relevanz bei der Kern- und jüngeren Zielgruppe zu verbessern und das Engagement der Gäste durch einfache, authentische Erlebnisse zu verstärken – eine Marke für Esskultur, die Menschen zusammenbringt und Emotionen weckt.

„Hotels to Indulge wird Reisende inspirieren, Mövenpick-Hotels zu besuchen und den Aufenthalt zu genießen, da der Genuss im Vordergrund steht und Gäste im Hotel immer wieder darauf stoßen werden - von der täglichen Chocolate Hour in den Mövenpick-Hotels bis hin zu den Initiativen der Marke, die sich für den Erhalt unserer Umwelt einsetzen. Die Kampagne ist eine herzliche Einladung an unsere Gäste, den Appetit auf die Liebe, Verbundenheit, Neugier und auf das pure Leben bei einem Aufenthalt bei uns zu stillen“, so Alexander Schellenberger, Chief Brand Officer des Mutterkonzerns Accor.

Gewöhnliches auf außergewöhnliche Weise

Mövenpick-Gründungsvater Ueli Prager wusste schon 1948, dass schlichte und authentische Erlebnisse die Zutaten des Erfolgsrezepts sind, weil "wir nichts Außergewöhnliches machen, sondern, weil wir Gewöhnliches auf außergewöhnliche Weise tun." Im Nahen und Mittleren Osten kommen Gäste in den Genuss von exklusiven Köstlichkeiten, für die der renommierte Pâtissier Eric Lanlard alias „Cake-Boy“ verantwortlich zeichnet. In den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa lädt das Mövenpick Resort Al Marjan Island Food-Influencer und Content-Creator zu einem Genusswochenende mit Eric Lanlard ein, an dem sie an Schokoladen-Masterclases, einzigartig süßen Erlebnissen und einem sensationellen Dinner teilnehmen werden. Eine ähnliche Veranstaltungsserie ist in den östlichen Zielmärkten geplant. Eine von Lanlard für die Kampagne exklusiv entwickelte Mövenpick Chocolate Hour wird in 15 Hotels der Brand im Mittleren Osten, Afrika und in der Türkei angeboten.

Spontane Glücksmomente

Neben den Veranstaltungen zieht Mövenpick die Kampagne auf seinen digitalen und Social Media-Kanälen in Form eines Wettbewerbs auf. Die Community wird aufgefordert, ihre spontanen Glücksmomente im Alltag festzuhalten und Fotos oder Videos unter dem Hashtag #HotelsToIndulge auf Instagram zu posten. Dafür hat sich Mövenpick ausgewählte Partner ins Boot geholt, die die Online-Community dazu engagiert, rührende, glückliche oder bewegende Momente aus ihrem Leben zu teilen. Der Contest wird am 1. Oktober gelauncht und läuft bis einschließlich 20. Dezember 2022. (red)