LOT Polish Airlines: Amit Ray übernimmt zusätzliche Funktion

Amit Ray, Direktor für die Märkte Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien und Indien bei LOT Polish Airlines, wird mit sofortiger Wirkung zusätzlich die Position als Head of Global Corporate and Strategic Sales übernehmen.

Amit Ray arbeitet bereits seit Oktober 2014 für die polnische Fluggesellschaft und hat in den letzten Jahren maßgeblich dazu beigetragen, die Präsenz von LOT Polish Airlines in den deutschsprachigen Märkten sowie in Italien auszubauen und den erfolgreichen Markteintritt der Airline in Indien seit 2019 mitzugestalten.

Nun übernimmt Ray zusätzlich die Position des Head of Global Corporate and Strategic Sales.

Erweiterter Aufgabenbereich für Ray

Der Bereich Global Corporate and Strategic Sales bei LOT Polish Airlines ist für die Erstellung, Verhandlung und Pflege aller globalen Firmenverträge sowie für sämtliche wichtigen strategischen Entscheidungen im Geschäftsreisesegment verantwortlich.

Gemeinsam mit den Global Account Managern in den Kernmärkten von LOT Polish Airlines, die zukünftig direkt an Amit Ray berichten, steht die Analyse und Betreuung der globalen Firmenkunden, mit dem Ziel kommerzielle sowie strategische Partnerschaften zu bilden, im Vordergrund. Das Segment ist stark geprägt von einem äußerst dynamischen Wettbewerbsumfeld, steigenden Kundenanforderungen und technologischen Neuerungen. (red)