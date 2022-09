Wyndham übernimmt Hotelmarke Vienna House

Mit der Übernahme der europäischen Hotelmarke erweitert das Unternehmen sein Hotelangebot im Upscale- und Midscale-Bereich um rund 40 Hotels mit zusammen mehr als 6.000 Zimmern. Insgesamt ist Vienna House damit bereits die 23. Marke von Wyndham Hotels & Resorts.

„Die gästeorientierte Kultur von Vienna House, der hohe Bekanntheitsgrad der Marke und die ehrgeizigen Pläne zur Markenentwicklung stimmen mit unseren Vertriebszielen überein. Damit ist Vienna House die perfekte Ergänzung, um unser internationales Wachstum fortzusetzen, und unsere Position und unser Engagement in der Region zu stärken", so Geoff Ballotti, Präsident & Chief Executive Officer von Wyndham Hotels & Resorts.

Durch die Übernahme der Marke Vienna House kommen allein in Deutschland 28 Hotels hinzu, wobei sich das Deutschland-Portfolio von Wyndham so auf insgesamt 120 Franchise-Hotels und mehr als 19.000 Zimmer erweitert. Insgesamt verfügt Wyndham in Europa fortan über ein kombiniertes Hotelportfolio von mehr als 400 Hotels in mehr als 30 Ländern.

Übernahme der Marke Vienna House

Erworben hat Wyndham die Marke Vienna House, die derzeit vor allem in der DACH-Region und Osteuropa präsent ist, von ihrem langjährigen Franchisepartner HR Group um 44 Mio. EUR. Die bestehenden Vienna House-Hotels sollen dabei im Rahmen langfristiger Franchisevereinbarungen weiterhin von der HR Group betrieben werden und auch in Besitz oder Pacht der europäischen Hotelbetreibergesellschaft verbleiben. Nach Abschluss der Transaktion sollen die Hotels allerdings unter dem Markennamen „Vienna House by Wyndham“ geführt werden. Darüber hinaus beabsichtige Wyndham, die Marke Vienna House zukünftig mithilfe seines umfangreichen Marketing- und Franchise-Know-hows weiter auszubauen.

Alle Vienna House by Wyndham-Hotels werden nach Abschluss der Integration auch Teil des Treueprogramms Wyndham Rewards.

Weitere Informationen über Wyndham Hotels & Resorts unter: www.wyndhamhotels.com (red)