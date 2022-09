Destination Solutions verleiht sich frischen Anstrich

Das überarbeitete Design soll die Werte die das Destination Solutions-Team mit Kunden und Partnern gleichermaßen lebt noch klarer widerspiegeln: So steht besonders die neue markante Farbwelt Jade, die gleichzeitig Innovation und Beständigkeit ausdrücken und die Position als zukunftsorientierte Marke unterstreichen soll, künftig im Vordergrund. Auch das Logo wurde neugestaltet und soll durch das Haus kombiniert mit dem an GPS-Karten erinnernden Pin die Bereiche Sustainable Travel, Hospitality und Tech vereinen. Die Kombination von Farbgebung und Logo soll zudem eine hohe Wiedererkennung am Markt sicherstellen.

„Unter dem Dach der Destination Solutions bündeln wir die Expertise und Erfahrung aus 25 Jahren“, kommentiert Gunilla Krebs, Mitglied der Geschäftsleitung, das Rebranding. „Gleichzeitig bieten wir innovative Produktlösungen, mit denen wir unsere Kunden und Partner bei allen Themen rund um die Vermarktung von Ferienunterkünften unterstützen.“

Das Unternehmen vereine unter einem Dach starke Lösungen, ein umfassendes Vertriebsnetz und ein Team, das großen Wert auf persönlichen Kontakt lege, so Gunilla Krebs weiter. Mit dem neuen Erscheinungsbild unterstreiche man die eigene Markenidentität, hinter der Mitarbeiter ebenso wie Kunden und Partner stünden. Mit den Lösungen richte man sich an Agenturen, Privatvermieter und Tourismusregionen gleichermaßen und habe dabei stets die Herausforderungen der Zukunft im Blick.

Link zur Website HIER (Red)