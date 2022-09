KURIER launcht Reisemarke Globista in Österreich

Seit 2018 am Markt, bietet das Reiseportal der FUNKE Mediengruppe Globista ein umfangreiches Angebot an Urlaubsangeboten für Nah- und Fernreisen. Mit dem Start von www.globista.at wird mit dem KURIER als Kooperationspartner – vorerst als Pilotprojekt – die Reisemarke nun auch hierzulande gelauncht.

So kann schon ab Anfang September auch in Österreich eine Vielzahl ausgewählter Reisearrangements gebucht werden. Die Bandbreite reicht dabei von Hotelaufenthalten im In- und Ausland, über Winter- und Wellnessangebote, Rundreisen, Fernreisen bis hin zu Hochsee- und Fluss-Kreuzfahrten. Das Globist-Reiseportal sei ein weiterer Baustein im touristischen Info- und Serviceangebot des KURIER für seine Leser:innen und gleichzeitig ein neuer „Heimathafen“ für alle Reisefans in Österreich, die attraktive Hotel- und Reiseangebote mit Servicecharakter schätzen.

Buchungen bereits ab September möglich

Den medialen Startschuss des Globista-Starts wird Anfang September eine umfangreiche crossmediale Werbekampagne im KURIER bilden. Ab dann können Kundinnen und Kunden die Reise-Angebote online unter www.globista.at oder telefonisch buchen. (red)