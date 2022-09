LH-Pilotenstreik: Vier Flüge in Österreich betroffen

Wie tip-online.at heute bereits berichtete, haben die Piloten der Lufthansa nach gescheiterten Tarifverhandlungen für morgen, 2. September 2022, einen ganztägigen Streik beschlossen. Der Streik führe in mehreren deutschen Bundesländern zu starken Auswirkungen auf den Flugbetrieb in der Hauptrückreisezeit zum Ende der Schulferien. Auch am Donnerstag sowie am Samstag und Sonntag könne es zu Flugausfällen kommen.

Mindestens 800 LH-Flüge gestrichen

So fallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt rund 800 Flüge mit voraussichtlich 130.000 betroffenen Passagieren aus, wie das Unternehmen am Nachmittag mitteilte.

Am Flughafen Wien seien von dem Streik lediglich vier Flüge von und nach Frankfurt betroffen. "Die Auswirkungen halten sich am Standort Wien in Grenzen", so ein Flughafen-Sprecher. Flüge von Wien nach München finden am Freitag nach derzeitigem Stand wie geplant statt. Informationen zu möglichen Flugausfällen am Wochenende liegen dem Flughafen Wien nicht vor. Der Airport empfiehlt Reisenden, sich auf der Website ihrer Fluglinie über den aktuellen Flugstatus zu informieren.

AUA & Eurowings fliegen weiter

Auf die AUA habe der Pilotenstreik bei der Lufthansa keine Auswirkungen, wie das Unternehmen am heutigen Donnerstag mitteilte. Alle AUA-Flüge würden wie geplant stattfinden, darüber hinaus sei die Airline bemüht, ihre Kapazitäten zu erhöhen, um Ausfälle bei der Lufthansa auszugleichen.

Auch die Gesellschaften Eurowings und Eurowings Discover sind von dem Streikaufruf nicht betroffen und sollen planmäßig fliegen. Auch Lufthansa-Flüge von nicht-deutschen Startpunkten finden statt, sofern Flugzeuge und Crews bereits im Ausland sind. (APA / red)