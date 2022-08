ITA Airways: Verhandlungen mit Delta & Air France-KLM

Die italienische Regierung hat exklusive Gespräche mit dem Konsortium bestehend aus der US-Investmentgesellschaft Certares, der US-Gesellschaft Delta sowie Air France-KLM für den Verkauf der staatlichen Fluggesellschaft ITA Airways aufgenommen. Das Angebot des Konsortiums sei im Einklang mit den Zielen der Regierung, teilte das Wirtschaftsministerium in einer Presseaussendung am Mittwoch mit. Überraschend aus dem Rennen ist somit die Lufthansa, die zusammen mit dem italienischen Reedereikonzern MSC ein Angebot eingereicht hatte. Sie galten lange als Favoriten.

Entscheidung drängt

Am Ende der exklusiven Verhandlungen soll ein verbindliches Abkommen unterzeichnet werden, sollten die Erwartungen der italienischen Regierung erfüllt werden, hieß es weiter. Die Zeit drängt, denn der scheidende Premier Mario Draghi will den Deal so weit wie möglich vorantreiben, bevor nach den Parlamentswahlen am 25. September 2022 eine neue Regierung ans Ruder kommt. Die rechtspopulistische Wahlfavoritin Giorgia Meloni hatte jüngst bereits angedeutet, einen Verkauf von ITA an ausländische Unternehmen möglicherweise stoppen zu wollen.

Rückblick zum Verfahren

Die italienische Regierung hatte von den beiden Bietergruppen um Lufthansa einerseits und Air France KLM andererseits vor einigen Angeboten bessere Angebote zum Einstieg bei der Staatsairline ITA eingefordert. Wirtschaftsminister Daniele Franco hatte erklärt, keines der Offerte erfülle vollständig die Regierungsziele bei der Privatisierung der Airline. (APA / red)