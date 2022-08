Best of Travel Group: Neuer Mittelamerika-Katalog 2023

Die Best of Travel Group (BoTG) hat ihr Mittelamerika-Programm ausgebaut. Seit vergangenem Jahr bietet die Reiseveranstalter-Kooperation Reisen nach Costa Rica, Panama, Mexiko, Belize und Kuba an. In diesem Jahr ist noch Guatemala dazugekommen. Im druckfrischen, 76-seitigen „Mittelamerika“-Katalog 2023 finden Interessierte neben Mietwagenreisen und geführten Rundreisen auch eine große Auswahl an Tagesausflügen, weiteren Reisebausteinen und Unterkünften.

Hier die wichtigsten Produkt-Neuheiten:

Kleingruppenreise durch Belize & Guatemala

Eine neue achttägige BoTG-Kleingruppenreise führt nach Belize und Guatemala. Gäste wandern hier auf den Spuren einer untergegangenen Hochkultur und besuchen mystische Maya-Kultstätten in Xunantunich und Caracol – das ist die größte archäologische Stätte von Belize.

Höhepunkt der Reise ist ein Besuch der einst mächtigen und weltberühmten Maya-Metropole Tikal im Dschungel von Guatemala. Hier steht eine Führung durch die interessantesten Teile der Anlage auf dem Programm – unter anderen durch die Nord- und Zentralakropolis, den Zentralplatz sowie den Tempel IV und Mundo Perdido.

Neue Lodge im Nebelwald von Panama

An einem der höchstgelegenen und abgelegensten Orte Panamas liegt die neu ins Programm genommene Mount Totumas Cloud Forest Lodge. Sie befindet sich mitten im Nebelwald auf 1.900m Höhe in einem 400ha großen Gelände. Die komfortabel ausgestattete Eco-Unterkunft bietet drei Standardzimmer sowie zwei Suiten im Landhausstil mit eigener Terrasse oder eigenem Balkon.

Zusammen mit dem Nationalpark La Amistad ist das Gebiet der ideale Ort für Tierbeobachtungen. Vor allem Vogelliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Aber auch andere Tierarten wie Affen und Tapire können gesichtet werden. Die Flora überwältigt mit Orchideen, Bromelien sowie vielen anderen Pflanzen und Bäumen. Außerdem ist die auch ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen - Pfade gibt es in allen Längen und Schwierigkeitsgraden.

Mietwagenreise durch Costa Rica

In Costa Rica läuft das Leben eine Spur langsamer. Pura Vida ist das Lebensmotto der Ticos wie sich die Einheimischen nennen. Das Leben leichtnehmen, genießen und erst gar keinen Stress aufkommen lassen – davon können sich BoTG-Gäste auf einer neu überarbeiteten Mietwagenreise überzeugen.

Höhepunkt ist dabei ein Ausflug zum Irazú – er ist mit 3.432m der höchste Vulkan des Landes und immer noch aktiv. Boca Tapada ist eine noch relativ unbekannte Region, die abseits der touristischen Pfade liegt. Auf einer Bootsfahrt durch dieses Urwaldparadies können Reisende Affen, Vögel und andere tropische Tiere beobachten.

Kleingruppenreise durch Mexiko

Auf einer kompakten Kleingruppenreise erleben Mexiko-Einsteiger die schönsten Landschaften, die geschichtsträchtige Vergangenheit und das reiche kulturelle Erbe des Landes. Teilnehmer besichtigen Kolonialstädte wie Puebla und Mérida sowie die Ausgrabungsstätten Monte Albán, Palenque und das weltbekannte Chichén Itzá. Die üppige Natur Mexikos lernt man auf einer Bootsfahrt durch den beeindruckenden Sumidero-Canyon kennen. Die Reise lässt sich mit einem Aufenthalt in Mexikos Hauptstadt und mit einem Badeaufenthalt an Yucatáns Traumstränden verlängern.

Kuba im Oldtimer erkunden

Die Höhepunkte West- und Zentralkubas in kurzer Zeit und stilvoll kennen lernen – eine neu überarbeitete BoTG-Privatreise macht es möglich. Im nostalgischen Oldtimer der 50er Jahre und mit einer privaten Reiseleitung (wahlweise deutsch- oder englischsprechend) steuern Kuba-Urlauber die schönsten Kolonialstädte wie Havanna, Cienfuegos und Trinidad an. Dem berühmtesten Exportguts Kubas auf der Spur sind sie dann beim Besuch eines Tabakbauern im Viñales-Tal. Geschichte hautnah erleben, können Reisende im Museum des Che Guevara-Mausoleums. Nach einem kleinen Exkurs in die Zuckerrohrdynastie bei Trinidad und Remedios findet die Rundreise an den Stränden von Varadero ihren wohlverdienten Ausklang.

Link zum Online-Mittelamerika-Katalog HIER (red)