alltours: Selbstfahrer-Reisen im Winter 2022/23

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren ist die Nachfrage nach Wintersport, Städtetrips und entspanntem Wellnessurlaub groß. alltours erwartet für die Wintersaison 2022/23 (1. November bis 30. April) Zuwachsraten im 2-stelligen Bereich. Dementsprechend hat alltours sein Angebot an Urlaub mit eigener Anreise in den Katalogen „Berge & Schnee“ sowie „Relax & Meer“ inklusive Städtereisen ausgebaut.

Jonas Neubert, Produktmanager Individualanreise bei alltours, empfiehlt Kunden dabei nicht zu lange zu warten: „Bei der zu erwartenden Nachfrage haben diejenigen Kundinnen und Kunden die größte Chance ihr Wunschhotel zum Wunschtermin zu bekommen, die frühzeitig buchen. Und das zu attraktiven Frühbucherkonditionen von bis zu 35%.“ Um Kundinnen und Kunden die Entscheidung weiter zu erleichtern, hat alltours außerdem seine Aktion „Kostenlose Stornierung bis 14 Tage vor Abreise“ auf die Wintersaison 2022/23 ausgedehnt. Diesen Service bietet alltours ohne Aufpreis an. So kann man flexibel und risikolos auf mögliche coronabedingte Veränderungen reagieren.

Vielfältiges Winterprogramm

Das ausgebaute Winterprogramm umfasst insgesamt über 2.000 Hotels (davon mehr als 200 erstmals bei alltours buchbar) mit 2 bis 5 Sternen, Freizeitparks, Appartements, Chalets und Ferienhäuser sowie Wellness- und Badeparadiese. Bei vielen Unterkünften sind attraktive Leistungen inkludiert. Das können beispielsweise der Skipass, Eintritte in Thermen oder Spielwelten für Kinder sein. Interessant für Familien: In vielen Hotels wohnen Kinder kostenlos.

Wintersport in den Bergen

Für Skiurlauber hat alltours das Hotelportfolio in den beliebten europäischen Wintersportgebieten erweitert. Neue Hotels finden sich zum Beispiel in den deutschen Mittelgebirgen und der Alpenregion, im Salzburger Land und in Tirol in Österreich, in Wengen und Berner Oberland in der Schweiz und Südtirol (Italien).

Ein Highlight und neu bei alltours ist das 4-Sterne Kosis Sports & Lifestyle Hotel in Fügen, Tirol. Das Haus hat eine eigene Skischule und bietet einen Ausrüstungsverleih an. Ein Shuttlebus zu den Skigebieten Spieljoch und Hochfügen hält direkt vor dem Hotel.

Wellness & Entspannung

Wellnessfans können sich ebenfalls auf eine größere Produktpalette freuen. Neu im Programm sind beispielsweise drei Hotels der Hotelkette Quellness in Bad Griesbach, Bayern, die sich durch weitläufige Thermen und Wellnessbereiche (innen und außen) und durch ein umfangreiches kulinarisches Angebot auszeichnen. Bei alltours buchbar sind außerdem das 5-Sterne Maximilian Quellness- und Golfhotel, das Hotel Fürstenhof (4,5*) und Das Ludwig Fit.Vital.Aktiv.Hotel (4*). Am Scharmützelsee in toller Naturlandschaft gelegen wartet das Precise Resort Bad Saarow mit einem großzügig gestalteten Wellnessbereich auf.

Europäischen Kulturstädte

Für Städtereisende gibt es im Winter ebenfalls mehr Auswahl: Durch die neu gestartete Kooperation mit NH-Hotels sind allein rund 30 Hotels unter anderem in Hamburg, Berlin, Dresden, Wien oder Amsterdam neu im Programm. Mit der Hotelkette WestCord arbeitet alltours ebenfalls erstmals zusammen und bietet Hotels in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Groningen und Leeuwarden. (red)