Flemings Hotels: Neuer Director of Sales für Österreich & Schweiz

Die familiengeführte Hotelkette Flemings Hotels begrüßt ihren neuen Vertriebs-Spezialist und setze damit laut Aussendung ein Zeichen für die Bedeutung der beiden Quellmärkte: „Wir freuen uns sehr, Olaf Dupke nun bei uns an Bord zu haben. Er verfügt über ein umfassendes Netzwerk im Corporate- und MICE-Segment sowie im Bereich High-End-Leisure,“ so Svenja Büsching, Vice President Sales, Revenue & Distribution der Flemings Hotels. „Neben dieser starken Expertise blickt Olaf Dupke auf jahrelange Erfahrung in Österreich und der Schweiz zurück. Mit diesem Background unterstützt er uns, unsere Position und unseren Marktanteil in diesen wichtigen Märkten weiter auszubauen.“

„Der Hotelmarkt erholt sich gerade nach den zwei harten Coronajahren. Eine sehr intensive und spannende Zeit. Jetzt ist es wichtiger denn je, seine Marken zu positionieren und den Verkauf zu stärken,“ so Olaf Dupke. „Ich freue mich, ab sofort meine Kontakte und Ideen in Sales-Strategien umzusetzen. Da ich mit beiden Ländern viel verbinde, starte ich mit Herzblut in die Förderung der beiden Quellmärkte.“

Olaf Dupke bekleidete seit seinem Berufsstart 2000 verschiedene Sales-Positionen in Einzelhäusern und großen Ketten. Zuletzt war er für die Hirmer Hospitality als Commercial Director tätig. Dort leitete er die Sales und Revenue Teams sowie die Reservierung. Zudem blickt er auf langjährige Expertise in österreichischen Häusern zurück. In diesem Rahmen verantwortete er den Sales-Bereich für das Schloss Fuschl und das Renaissance Salzburg Hotel. Weitere Stationen führten ihn zu Hilton Hotels in die Schweiz, sowie zu NH Hotels und Marriott. Vor seinem IHK-Abschluss absolvierte er ein Studium der Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität. Seine Certification in Hospitality Management erlangte er an der Cornell University. (red)