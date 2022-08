Rhätische Bahn: Herbstfahrten mit historischen Zügen

Im Herbst 2022 zischt und dampft es wieder im Landwassertal, in der Surselva und im Engadin: In den geschichtsträchtigen Wagen der Rhätischen Bahn, gezogen von einer mehr als 100 Jahre alten Dampflok, erleben Bahnreisende das Naturspektakel des herbstlichen Graubünden. Für Bahnliebhaber stehen dabei gleich drei Fahrten zur Verfügung.

Dampffahrt Surselva

Die Panoramadampffahrt Surselva in den geschichtsträchtigen Wagen der Rhätischen Bahn startet in Landquart. Die Tagesfahrt führt dann durch Graubünden bis Sumvitg-Cumpadials und zurück.

Der erste Halt der Fahrt ist dabei in Chur. Von dort aus macht sich die Dampflok dann auf den Weg zur monumentalen Rheinschlucht. Nach dem Blick auf das faszinierende Naturphänomen wartet dann das steilste Stück der Strecke. Die Lokomotive erhält mit frischem Wasser neue Kraft. Beim Mittagsstopp in Sumvitg-Cumpadials erkunden Passgiere die Region. Auf der Rückreise stoppt die Fahrt für einen letzten Zwischenhalt wieder in der Alpenstadt Chur.

Termin: Samstag, 10. September 2022 - Die Abfahrt findet um 8.25 Uhr in Landquart statt, und endet dort um 17.44 Uhr.

Dampffahrt Albula

Bei der zweiten historischen Dampffahrt können Bahnreisende die weiten Ebenen des Engadins, wie vor 125 Jahren, und das herbstliche Albulatal erleben. Die Etappe zwischen Samedan und Surava stellt dabei ein ganz besonderes Paradestück aus der Zeit der Bahnpioniere dar, weshalb sie auch zum UNESCO Welterbe Rhätische Bahn gehört. Gezogen von der Dampflok durchqueren Passagiere die Engadiner Gebirgswelt. Zeit zum Verweilen gibt es bei längeren Aufenthalten in den Bahndörfern Filisur und Bergün.

Termin: Samstag, 15. Oktober 2022 - Die Abfahrt findet um 8.20 Uhr in Samedan statt, wo die Reise auch um 16.20 Uhr endet.

Engadiner Dampffahrt

Die letzte Gelegenheit einer historischen Fahrt im Herbst ist am 16. Oktober 2022 bei der Engadiner Dampffahrt. Während der drei stündigen Reise die in Samedan startet, geht es nach Scuol-Tarasp, Zwischenhalte sind in Bever, Zernez und Ardez. Nach einer Pause in Scuol-Tarasp verspricht die Rückfahrt den Bahnfreunden ein doppeltes Erlebnis der herbstlichen Naturkulisse. Die Fahrten sind retour, einfach oder in umgekehrter Richtung möglich. In der Mitte des Zuges stehen ein Bar- und Bistrowagen zur Verfügung.

Termin: Sonntag, 16. Oktober 2022 - Die Abfahrt der Engadiner Dampffahrt ist um 9.59 Uhr in Samedan, der Zug erreicht Scuol-Tarasp um 12.03 Uhr. Die Abfahrt zurück nach Samedan startet um 13.45 Uhr, die Ankunft in Samedan ist um 16.54 Uhr.

Weitere Informationen zu den Fahrten der Rhätischen Bahn HIER (red)