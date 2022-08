Urban Loft: Eröffnung in Berlin

Ganz nach dem Motto „Open Doors. Open Minds. The Beds are just a Bonus“ erleben die Gäste im Urban Loft Kunst, Musik und eine entspannte Atmosphäre. Nach einem unkomplizierten, digitalen Check-in öffnen sich die Türen des Urban Loft Berlin im Viertel Heidestraße – gebaut auf einem Stück Hauptstadt-Geschichte, denn hier befand sich im 19. Jahrhundert noch ein wichtiger Knotenpunkt der Stadtbahn. Heute zeigt sich der Standort, fußläufig vom Hauptbahnhof und dem Museum für Gegenwart im Hamburger Bahnhof, grün und großzügig – passend zum neuen Hotel, das 180 Zimmer mit Co-Working-Spaces, Lounge Area, kostenloses Gym sowie Außenterrasse im ruhigen Innenhof und Rooftop Bar mit Blick über die Stadt zu einem Ort verbindet, der vernetzt, inspiriert und kreativen Events eine ideale Bühne bietet.

myIndigo: Perfekte Verbindung von Travel & Food

Die Gastronomie setzt auf eine Esskultur voller Frische, Nachhaltigkeit und Kreativität und bringt erstmals die gesunde und hochwertige Küche von my Indigo nach Berlin. Die my Indigo places sind „Natural Energy Kitchens“ in urbanem Wohlfühl-Style – wie das neue Urban Loft Berlin. Das Food-Konzept von myIndigo ist vielseitig geeignet für alle, die wenig Zeit haben, sich aber trotzdem bewusst und hochwertig ernähren möchten. Es hat für jeden das passende Energy Food: Ob low carb, scharf oder mild, vegetarisch oder vegan, glutenfrei oder laktosefrei und natürlich ohne künstliche Zusätze und Konservierungsstoffe.

Five Elephant: Feinster, regional gerösteter Kaffee

Die Berliner Kaffeerösterei Five Elephant ist Partner für die Local Coffee Bar, um für feinsten, regional gerösteten Kaffee und Kuchen, wie den schon berühmten Cheesecake, zu sorgen. Die Kaffeespezialisten aus Kreuzberg legen Wert auf Nachhaltigkeit und setzen hohe Qualitätsstandards – und liegen damit ganz auf der Linie des neuen Hauses. (red)