Finnair fliegt wieder nach Guangzhou

Der Flug wird mit einem Airbus A350 durchgeführt, der dienstags in Helsinki und donnerstags in Guangzhou startet. Für den Flug nach Guangzhou stehen am Flughafen Helsinki Möglichkeiten für Transfer-Tests, die seitens der chinesischen Behörden erforderlich sind, zur Verfügung. Darüber hinaus fliegt Finnair wöchentlich nach Shanghai. Der kürzlich modernisierte Flughafen Helsinki bietet Reisenden zudem mehr Raum und ein noch besseres und bequemeres Reiseerlebnis beim Transfer. (red)

„Wir freuen uns darauf, nach Guangzhou zurückzukehren und unser Angebot für Reisende auf dem chinesischen Markt wieder schrittweise zu erweitern", sagt Ole Orvér, Chief Commercial Officer von Finnair.