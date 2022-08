Sommer in den Atmosphere Hotels verlängern

Ob Hot Spot zum Abtauchen, Adults-only oder Familienparadies, kilometerlanger Sandstrand oder Eintauchen in die maledivische Kultur – dieser Überblick hilft bei der Suche nach der persönlichen Lieblingsinsel:

Pa(a)radies für Zwei – OBLU SELECT Lobigili

Seit Frühjahr 2022 empfängt das neue OBLU SELECT Lobigili Gäste im Malé-Atoll, nur 15 Bootsminuten vom internationalen Flughafen entfernt. Die exklusive Adults-only-Insel verfügt über 68 modern gestaltete Villen am Strand und über dem Wasser – größtenteils mit eigenem Pool – dazu zwei Restaurants mit Gourmetküche, einen Food Truck sowie ein Outdoor-Spa am Strand. Die stylische Swing Bar am Infinity-Pool lädt zum Sundowner bei farbenprächtigen Sonnenuntergängen ein. Das Highlight des Resorts befindet sich jedoch in der Tiefe – das Unterwasserrestaurant Only BLU. Mit dem Lobi PlanTM genießen Gästen einen unbeschwerten Aufenthalt, denn er inkludiert zusätzlich ein Dinner unter Wasser, Spa-Anwendungen und eine täglich frisch gefüllte Minibar.

Urlaubsspaß für Große und Kleine – OBLU XPERIENCE Ailafushi

Dass die Malediven ein Urlaubsziel für alle sind, beweist das im Juni 2022 eröffnete Vier-Sterne-Resort OBLU XPERIENCE Ailafushi in direkter Nähe zum OBLU SELECT Lobigili. Hier erleben Groß und Klein einen unbeschwerten, spannenden Urlaub zum günstigen All-inclusive-Preis. 268 Villen in unterschiedlichen Kategorien, darunter auch spezielle Familienunterkünfte, stehen am Strand sowie über der Lagune bereit. Abwechslung bieten umfangreiche Aktivitäten, der Unterhaltungskomplex The Dome, der Kid’s Club und La Promenade mit Geschäften, Weinboutique und Café. Für das leibliche Wohl sorgen ein Restaurant, eine Bar und ein Foodtruck während ELE | NA The Spa und das Fitnessstudio über dem Wasser zur aktiven Erholung einladen. Abtauchen können Gäste im riesigen Pool oder trockenen Fußes im Unterwasserrestaurant Only BLU.

Natur in ihrer ursprünglichen Form – OBLU NATURE Helengeli

Im Nord Malé Atoll erwartet Naturfreunde die üppig bewachsene Insel OBLU NATURE Helengeli mit ihrem einzigartigen Hausriff. Von sechs Einstiegsstellen am Strand oder direkt vom Steg aus lässt sich die artenreiche Unterwasserwelt ganz einfach beim Schnorcheln entdecken. Als besonderes Highlight bietet die PADI-zertifizierte Tauchschule der Insel neben Kursen und Tauchgängen auch Kanaltauchen oder Schnorchelausflüge mit Taschenlampen bei Nacht an. Wer nicht abtauchen möchte, kann viele bunte Meeresbewohner sogar vom Steg aus betrachten, denn dieser führt bis an die Riffkante. Das OBLU NATURE Helengeli liegt 45 Bootsminuten vom internationalen Flughafen entfernt, bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist bei deutschen Gästen überaus beliebt. Die Schnorchelausrüstung stellt das Resort während dem Aufenthalt kostenlos zur Verfügung.

Auszeit vom Alltag – OBLU SELECT Sangeli

Die Insel OBLU SELECT Sangeli im Nord Malé Atoll vereint die Vorteile einer Familien- mit einer Adults-only-Insel, denn sie bietet Ruhesuchenden die Möglichkeit, sich auf ONE Banyan Island zurückzuziehen. Das kleine Eiland ist tagsüber Erwachsenen vorbehalten und perfekt für Eltern, die ihre Batterien am Pool aufladen möchten, während sich der Nachwuchs im Kid’s Club austobt. Nach Sonnenuntergang sind auch Kinder willkommen und so bildet ein gemeinsames Abendessen in einem der zwei Fine Dining Restaurants auf ONE Banyan Island den krönenden Abschluss des Tages. Für große und kleine Feinschmecker empfiehlt sich beispielweise das neue Restaurant JustWok, wo Gerichte auf großen Platten aufgetischt und in geselliger Runde genossen werden können.

Mekka für Sonnenanbeter – Atmosphere Kanifushi Maldives

Bereits die halbstündige Anreise per Wasserflugzeug ins Lhaviyani-Atoll weckt Lust auf mee(h)r. Zwei Kilometer ununterbrochener Sandstrand machen das Atmosphere Kanifushi Maldives zu einem Mekka für Sonnenanbeter und Bauherren von Sandburgen. 40 Overwater Villen garantieren ungestörte Privatsphäre, während die 132 Beach Villen über direkten Zugang zum Strand und Blick auf den Sonnenuntergang verfügen. Die neuen Kanifushi Grand Pool Villen eignen sich bestens für einen Urlaub unter tropischer Sonne, denn sie bieten einen Garten, in dem ein 42 Quadratmeter großer Pool sowie eine Terrasse mit schattigen Sitzgelegenheiten, Pavillon und einer maledivischen Schaukel zum Entspannen einladen. Als exklusiven Service erhalten Gäste dieser Kategorie zusätzlich zu den All-inclusive-Leistungen des Resorts unter anderem einen täglichen Service mit frischem Kokoswasser. Wer zur perfekten Bräune noch etwas für die Bikinifigur tun will, sollte das Just Veg Restaurant besuchen, das eine große Auswahl an kreativen vegetarischen Gerichten serviert.

Oase für Entdecker – VARU by Atmosphere

Für Reisende, die Sonne und türkisblaues Wasser, aber auch die Gebräuche der Malediven erleben wollen, empfiehlt sich das VARU by Atmosphere am nordwestlichen Rand des Malé-Atolls. Mit seinem Motto „Natürlich maledivisch“ ermöglicht es Gästen einen Einblick in die lokale Kultur und Traditionen des Inselstaates. Diese Einflüsse spiegeln sich nicht nur im Design der Villen und ihrer Inneneinrichtung wider, sondern auch in der Kulinarik und im Wohlfühlangebot. Das Restaurant Kaagé tischt in traditionellem Ambiente authentische, modern interpretierte Küche mit lokalen Zutaten, frischem Fisch und Meeresfrüchten auf. Über der Lagune lockt ELENA | The Spa unter anderem mit typisch maledivischen Spa-Ritualen wie Veli Bon'dli, einer Massage mit warmen Sandsäckchen, und Behandlungsräumen mit Glasboden – Meerblick inklusive.

Weitere Informationen zu den Atmosphere Hotels & Resorts und COLOURS OF OBLU unter www.atmospherehotelsandresorts.com und www.coloursofoblu.com. (red)