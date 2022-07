Motel One gelingt Re-Start

Mit 177 Mio. EUR lag der Umsatz im zweiten Quartal 2022 um 20% und das EBITDA um 23% über dem bereits hohen Niveau von 2019. Mit exzellenten Standorten und hoher Produkt- und Servicequalität biete Motel One weiterhin ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, welches die steigende Auslastung trotz Inflationsanpassungen belegt. Ebenso habe die gute Performance der Neueröffnungen zu diesem Ergebnis beigetragen, kommentiert die Hotel-Gruppe ihr positives Ergebnis. Für das erste Halbjahr stieg die Auslastung auf 51% (Vorjahr 12%) und der Umsatz auf 240 Mio. EUR (Vorjahr 43 Mio. EUR). Das EBITDA stieg auf 46 Mio. EUR ((Vorjahr -61 Mio. EUR), was einer Verbesserung zum Vorjahr um 107 Mio. EUR entspricht. Zum Halbjahr steht ein Gewinn vor Steuern von 27 Mio. EUR, im Vergleich zu einem Vorsteuerverlust von 32 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2021.

Das Standortnetz wuchs bis Juni 2022 um acht auf 85 Hotels mit 24.264 (Vj. 21.847) Zimmern im Bestand. In der Pipeline befänden sich 24 Hotels mit 6.342 Zimmern. Insgesamt sei damit das Wachstum auf 109 Hotels mit 30.606 Zimmern vertraglich gesichert.

Hotelmitarbeitende profitieren vom Erfolg

Der Unternehmenserfolg sei dem hohen Einsatz und der Flexibilität der Mitarbeitenden zu verdanken, denen es gelungen sei das hohe Niveau der Serviceleistungen, weitgehend ohne Abstriche, zu erbringen. Daher würden neben den Aktivitäten in der Aus- und Weiterbildung über die One University, die Gehälter der Mitarbeitenden so weit angehoben, dass mindestens ein Inflationsausgleich gegeben sei. Ebenso würde das Incentive-Programm in den Hotelbetrieben wieder starten, um die Mitarbeitenden an der positiven Entwicklung zu beteiligen. Für das zweite Quartal 2022 könne für die Erreichung der Qualitätsziele ein Betrag von 2,7 Mio. EUR an die Hotelmitarbeitenden ausgeschüttet werden, so Motel One in einer Aussendung.

Nachhaltigkeit als wichtige Unternehmenssäule

Auch das Thema Nachhaltigkeit bleibe bei Motel One fest verankert. Von 2014 auf 2019 habe Motel One seinen CO2-Wert pro Übernachtung bereits um 47% senken können. Der Bezug von 100% Ökostrom, die Umstellung auf ein erweitertes Bio-Frühstück sowie die Zertifizierung von nachhaltigen Gebäuden und das Angebot an mikroplastikfreier Naturkosmetik seien bereits gelebte Maßnahmen, heißt es weiter.

„Qualitatives Wachstum“

Motel One verfolge konsequent die Strategie, nur mit exzellenten Standorten ein nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Das gesicherte Standortnetz in DACH umfasst aktuell 68 Hotels mit rund 19.600 Zimmern. Einschließlich der DACH-Region ist Motel One bis 2025 in 14 Ländern mit insgesamt 109 Hotels und mehr als 30.000 Zimmern aktiv. Neben den bereits im ersten Halbjahr 2022 erfolgten vier Motel One-Eröffnungen Manchester-St. Peters Square, Aachen, Hannover-Oper und Graz werden im zweiten Halbjahr 2022 Motel One in Innsbruck, Dublin, Ulm und Rotterdam, jeweils wieder in exzellenten Lagen, eröffnen. Als weiteres Highlight folgt im zweiten Halbjahr die Fertigstellung des ReDesigns des ersten Hotels in den USA, in New York Downtown Manhattan im Financial District, direkt am 9/11 Memorial. Im Geschäftsjahr 2022 werden damit insgesamt 9 Hotels mit 2.422 Zimmern eröffnet. (red)