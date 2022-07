Oceania Cruises: Neue Kulinarische Touren & Erlebnisse

Die internationale Reederei kann durch die geringere Größe ihrer sechs Boutique-Schiffe, viele kleinere Häfen anlaufen, die sonst nicht auf den klassischen Kreuzfahrtprogrammen zu finden sind. Das nutzt das Kreuzfahrtunternehmen, das sich die "Feinsten Küche auf See" auf die Fahne geschrieben hat, um Kunden auch an Land kulinarisch zu begeistern. So können Passagiere auf den Go Local sowie Culinary Discover Tours überraschende Entdeckungen und kulinarische Erlebnisse abseits der bekannten Touristenpfade machen. Bei einer Kreuzfahrt durch Europa beispielsweise in den Weinhängen am Vesuv, in einem Kloster auf Madeira oder bei einer schwedischen Familie, die das wertvollste Fleisch Schwedens züchtet.

Wein von vulkanischem Boden kosten

Vom Hafen Sorrento, Italien, haben Passagiere die Möglichkeit die „Food & Wine Trail Tour – Sorrentino Winery & Ancient Villas of Vesuvius“ zu unternehmen. Beim Besuch des Weinguts der Familie Sorrentino auf den Hängen des Vesuvs erfahren sie, wie die Sorrentinos seit mehr als einem Jahrhundert auf diesem Land Wein herstellen. Außerdem haben sie die Möglichkeit, mit einem Familienmitglied über den Weinberg zu spazieren, der die Auswirkungen des vulkanischen Bodens auf den Anbau der Trauben erläutert. Abgerundet wird das Erlebnis auf dem Weingut mit einem mehrgängigen Mittagessen mit lokalen Spezialitäten und traditionellen Gerichten, die mit einer Auswahl der hoch bewerteten Weine von Sorrentino serviert werden.

Maltesische Köstlichkeiten erkunden

Das kulinarische Abenteuer beginnt im Dorf Qormi, wo Gästen der „Go Local Tour – Maltese Food & Wine“ einen Bäcker treffen, der die Zutaten der verschiedenen Produkte, ihre Herkunft und die Art und Weise, wie sie gebacken werden, erklärt. Die Aromen sind verlockend und die Verkostung noch genussvoller. Im nahe gelegenen Hemsija besuchen sie dann einen Weinbaubetrieb und probieren die daraus gewonnenen Weine. Danach geht es zu einem kleinen Bauernhof nach Santi, der handwerkliche Käsesorten, insbesondere Gbejna, herstellt. Weitere gastronomische Köstlichkeiten erwarten Teilnehmer auf einem Bauernhof im nahe gelegenen Bingemma, wo sie einen Olivenhain besichtigen. Bei der anschließenden Olivenölverkostung und dem Mittagessen lernen die Teilnehmer die traditionelle maltesische Küche besser kennen.

Authentische Madeira-Gerichte zubereiten

Bei der „Culinary Discovery Tour – Madeira Culinary Immersion & Hilltop Lunch“ entdecken Passagiere die kulinarischen Freuden Madeiras. Unter der Leitung des Chefkochs des Culinary Center und eines einheimischen Feinschmeckers tauchen sie in einem Kloster aus dem 17. Jahrhundert in die traditionelle Weinherstellung auf Madeira ein. Eine reizvolle Fahrt vorbei an Bananen- und Ananasplantagen führt sie dann zu einem Restaurant auf einem Hügel, wo sie authentische Madeira-Gerichte zubereiten – darunter Süßkartoffel-Grillbrot oder mit Lorbeerblättern gewürztes Fleisch am Spieß. Außerdem erfahren Teilnehmer, wie das traditionelle Getränk Poncha hergestellt wird, bevor sie auf der herrlichen Steinterrasse des Restaurants speisen.

Süße Verführungen in Norddeutschland probieren

Auf dem Hof der Familie Quast haben Gäste der „Go Local – Fruit Farm & Bakery“ Tour die Möglichkeit, sich unter die Einheimischen zu mischen und traditionelle deutsche Spezialitäten zu probieren. Der Hof ist seit 1720 im Besitz der Familie Quast, die nach wie vor Obst wie Äpfel, Pflaumen und Birnen anbaut. Hier erfahren sie, wie das Obst geerntet wird, und welche Herausforderungen der Betrieb eines kleinen, privaten Bauernhofs in der heutigen Zeit mit sich bringt. Bei hausgemachtem Obstschnaps und Kuchen im Hofcafé können sie die Landschaft auf sich wirken lassen. Danach geht es nach Hamburg zur Bäckerei Effenberger, um frische Backwaren zu genießen und Geschichten aus der Backstube zu lauschen.

Lokale Landwirte in Schweden besuchen

Die Ejmunds Farm ist seit 1862 im Besitz derselben Familie. Bei der „Culinary Discovery Tour – Meet Local Farmers & Greenhouse Lunch“ machen Gäste einen Rundgang über das Gelände und erfahren alles darüber, wie die Familie das wertvollste Fleisch Schwedens züchten. Danach besuchen sie den Hof Lilla Bjers, schlendern über den Bio-Bauernhof und sehen, welche Produkte gerade Saison haben und erfahren, wie der Hof weiterhin ein Vorreiter für Nachhaltigkeit in Schweden und darüber hinaus ist. Zum Abschluss genießen sie im imposanten Gewächshaus in der Mitte des Hofes ein lokales Mittagessen mit saisonalen Gerichten und dem allseits beliebten lokalen Bier.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com