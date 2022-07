Motel One eröffnet erstes Haus in der Steiermark

Im Motel One Graz trifft Tradition auf Moderne: Das neue Haus in der Grazer Innenstadt beherbergt im historischen Gebäude insgesamt 160 Zimmern in außergewöhnlicher Gestaltung - für die sich sowohl das Grazer Architekturbüro hohensinn als auch die Künstlerin DECASA verantwortlich zeichnen.

„Wie bei all unseren Häusern ist uns eine zentrale Lage und ein umfassender Design-Anspruch, der vom jeweiligen Standort inspiriert ist, besonders wichtig“, erklärt Daniel Müller, Co-CEO Motel One. "Umso mehr freut es uns, dass unser neuestes Haus – das Motel One Graz – unsere Anforderungen u.a. durch seine außergewöhnliche Gestaltung mehr als übertrifft.“

Historischer Charme - modernes Flair

Das Design-Konzept aus Tradition und Moderne findet sich im gesamten Haus wieder. Historisch anmutende Leuchten, Wände aus Stuck und Wandvertäfelungen stehen im Kontrast zu modernen Möbeln und Teppichen von Moroso, Gebrüder Thonet oder MOOOI.

Die Außengestaltung des Hotels übernahm das Grazer Architekturbüro hohensinn, das Wert darauf legte die geschichtsträchtigen Elemente des Gebäudes sowohl aufzugreifen als auch in die heutige Zeit zu übersetzt. So ergänzen sich ornamentale Elemente und großzügige Glasflächen zu einen neuen Stil.

Bei der Gestaltung der Innenräume setzte Motel One auf die Grazer Künstlerin Carola Deutsch vom DECASA Kreativstudio. So fällt das Augenmerk bereits beim Betreten des Hauses auf eines ihrer Werke - ein bunter ausdrucksstarker Raumteiler vor den Aufzügen. Zu den weiteren Designwerken in den öffentlichen Bereichen zählen außerdem die Gestaltung der Innenwand des Aufzugschachts, die durch verglaste Elemente von der Lounge sowie den Zimmeretagen sichtbar ist und ein 7x4 Meter großes Kunstwerk, welches sich im Frühstücksbereich befindet.

Insgesamt stehen Gästen im Motel One Graz ab sofort 160 Zimmer, in denen ebenfalls auf das Design-Thema geachtet wurde, ab 89 EUR p.P zur Verfügung. (Red)