Salzburg Airport feiert mit drei Airlines einjähriges Jubiläum

Drei Airlines erweitern seit einem Jahr das Angebot am Salzburg Airport: Transavia fliegt ganzjährig nach Amsterdam, genauso flydubai über das ganze Jahr hindurch nach Dubai und flynas ergänzt das Sommerprogramm nach Riyadh und heuer erstmals auch nach Jeddah. Außerdem bieten diese drei Airline-Partner Reisenden zahlreiche Weiterflugmöglichkeiten: So sind über den Hub Amsterdam viele Destinationen im Air France / KLM Netzwerk erreichbar und via Dubai geht es im Emirates Netz mit nur einmal Umsteigen beispielsweise direkt auf die Malediven, nach Sri Lanka (Colombo) oder ebenso mit nur kurzen Umsteigezeiten direkt nach Australien (Sydney, Melbourne).

Doch nicht nur für Touristen und Geschäftsreisende aus dem Salzburger Einzugsgebiet sind diese Verbindungen interessant, denn die niederländischen und arabischen Gäste sind ebenso wichtige Urlaubergruppen im gesamten Salzburger Land.

Sommerflugplan ab Salzburg

Darüber hinaus hat der Salzburg Airport im Sommer ein breites Destinationsportfolio im Angebot wie beispielsweise die griechischen Inseln Kreta, Karpathos oder Zakynthos, Antalya in der Türkei oder die Mittelmeer-Inseln Sardinien, Mallorca und Korsika. Zum Flugplan gehören außerdem die neue Verbindung nach Belgrad oder die Klassiker nach Istanbul und London.

Ebenso sind mit Air Serbia via Belgrad Ziele wie Athen, Thessaloniki, Dubrovnik oder Split erreichbar; via Istanbul steht das gesamte Umsteigenetz von Turkish Airlines zur Verfügung. (red)