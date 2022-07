Interhome: Neuer Stornoschutz für Ferienhausvermietende

Eigentümerinnen und Eigentümer von Ferienhäusern und Ferienwohnungen profitieren bei der Vermietung ihrer Unterkünfte via Interhome oder Interchalet per 1. Juli 2022 von der neuen Eigentümergarantie von Interhome Group, die in Zusammenarbeit mit der Europäischen Reiseversicherung ERV angeboten wird. Diese versichert Ferienhausvermietende, sofern Interhome Group infolge eines plötzlichen, unerwarteten Ereignisses Buchungen stornieren muss, weil den Kunden der Aufenthalt oder die Anreise zur Urlaubsdestination nicht zugemutet werden kann.

Bislang galten diese Großereignisse als höhere Gewalt und die Ferienhausbesitzerinnen und -besitzer wurden infolgedessen nicht entschädigt.

"Die Eigentümerinnen und Eigentümer waren bei solchen unberechenbaren Vorkommnissen in der Vergangenheit zu wenig geschützt. Wir freuen uns sehr, den Ferienhausvermietenden diese zusätzliche Versicherungsleistung und somit besseren Schutz bei Stornierungen bieten zu können. Damit können wir die Zusammenarbeit mit Interhome Group noch attraktiver gestalten", sagt Jörg Herrmann, CEO Interhome Group.

Bei Ereignissen höherer Gewalt geschützt

Neu gilt, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer bei Stornierung einer Buchung seitens Interhome Group 75% der vorgesehenen Stornierungsgebühren erstattet bekommen. Die Eigentümergarantie ist automatisch bei allen Neubuchungen ab 1. Juli 2022 integriert.

Die Eigentümergarantie tritt in Kraft, falls die Anreise oder der Aufenthalt aufgrund folgender Ereignisse unzumutbar ist: Naturkatastrophen & Extremwetterereignisse, Unwetter, grobe Gewässerverschmutzung, Trinkwassermangel, Unzugänglichkeit des Reisegebietes, innere Unruhen & terroristische Anschläge sowie Epidemien.

Vergangene Ereignisse, die durch die neue Eigentümergarantie gedeckt würden, waren beispielsweise als Zermatt 2018 aufgrund von heftigem Schneefall von der Umwelt abgeschnitten war oder der Vulkanausbruch 2021 auf La Palma. (red)