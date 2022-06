Aviareps übernimmt weiterhin Repräsentanz für Mauritius

Die MTPA hat ihre Partnerschaft mit Aviareps im Jahr 2006 begonnen und diese nun durch die erneute Wahl als Repräsentanzagentur bestätigt. Aviareps Deutschland, die für den österreichischen und deutschen Markt zuständig ist, wird der MTPA somit weiterhin ein umfassendes Angebot an Vertriebs-, Marketing- und PR-Dienstleistungen zur Steigerung der Besucherzahlen aus Österreich und Deutschland zur Verfügung stellen. Thomas Drechsler, COO Tourismus, Aviareps sagt dazu: "Wir fühlen uns geehrt, dass unser langjähriger Kunde MTPA uns erneut zu seinem offiziellen Vertreter in Österreich und Deutschland ernannt hat. Wir freuen uns darauf, unser Wissen über die lokalen Märkte und unsere starken Verbindungen zu Handel und Medien zu nutzen, um Reisenden das einzigartige Angebot von Mauritius näher zu bringen. Mit unserem großen Netzwerk und den kreativen Ideen unserer Teams werden wir dazu beitragen, die Besucherzahlen aus diesen Märkten wieder zu steigern und den Erholungsprozess des Tourismus auf Mauritius erfolgreich zu unterstützen."

"Mauritius ist offen & bereit Touristen zu empfangen"

"Wir freuen uns, Aviareps erneut als unseren Vertreter in Österreich und Deutschland zu benennen. Das Unternehmen ist seit 2006 ein verlässlicher und starker Partner und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", so Arvind Bundhun, Direktor der Mauritius Tourism Promotion Authority.

"Mauritius ist offen und bereit, wieder Touristen aus der ganzen Welt zu empfangen. Der Tourismus macht mehr als 25% des Bruttoinlandsprodukts unseres Landes aus und beschäftigt direkt und indirekt viele Tausend Menschen, so dass wir uns sehr freuen, Besucher auf unserer Insel willkommen zu heißen", so Bundhun weiter. "Die Reisenden entscheiden sich für Mauritius wegen seiner Strände, Berge, Lagunen und Geschäftsmöglichkeiten, aber auch wegen seiner Sicherheit. Gegenwärtig sind 90% der erwachsenen Bevölkerung von Mauritius vollständig geimpft, und unsere Auffrischungskampagne ist in vollem Gange. Wir freuen uns darauf, Geschäfts- und Freizeitreisende aus Österreich und Deutschland auf Mauritius begrüßen zu dürfen, und unser Reise- und Gastgewerbe ist bereit, sie auf unserer paradiesischen Insel im Indischen Ozean herzlich willkommen zu heißen."

Mauritius, die immergrüne Insel vor der Ostküste Afrikas, ist bekannt für ihre ganzjährig tropischen Temperaturen, ihre atemberaubende Landschaft mit Bergen, Wasserfällen und schroffen Klippen, ihre weißen Sandstrände und blauen Lagunen mit kristallklarem Wasser. Die Insel ist nicht nur ein Paradies für Wassersportler, sondern auch für Erholungssuchende.



Kontaktdaten:

Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) c/o AVIAREPS Tourism GmbH

Tel.: +49 89 55 25 33 825

www.mymauritius.travel/de

(red)