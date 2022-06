Deutschland: FH Berlin & FH Hamburg warnen vor Wartezeiten

Es könnte der erste richtige Reisesommer seit Ausbruch der Corona-Pandemie werden: Keine bedrohliche Virusvariante im Ausland bestimmt die Schlagzeilen; die Reisebeschränkungen vor allem in der EU sind deutlich gelockert. "Wir sehen eine sehr starke Nachfrage nach Urlaubsreisen", so Easyjet-Deutschlandchef Stephan Erler mit Blick auf den Hauptstadtflughafen BER. "Mit der Abnahme der massiven Corona-Einschränkungen und Berichterstattung sind Kunden zuversichtlicher."

Trotzdem könnten Personalengpässe bei Fluggesellschaften und Dienstleistern die Reiselust schnell trüben. Tenor bei den Unternehmen: Wir sind personell grundsätzlich für den Ansturm aufgestellt - doch unplanmäßige Ausfälle könnten die Abläufe schnell durcheinander bringen.

Berlin erwartet Engpässe

Flughafenbetreiber und ihre Partner hätten sich zwar bestmöglich auf die Ferienzeit und die zu erwartenden drei Millionen Passagiere vorbereitet, sagte Hauptstadt-Airport-Chefin Aletta von Massenbach am Donnerstag. "Trotzdem wird es punktuell zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen." Fluggäste sollten sich umfassend informieren, früh kommen und das Handgepäck gut packen.

Hamburg: Auf Wartezeiten einstellen

Auch am Hamburger Flughafen müssen sich Passagiere auf Wartezeiten einstellen, kündigte Airport-Chef Michael Eggenschwiler an. "Es fehlt an vielen Stellen an Personal. Die Lage ist sehr angespannt" und es gebe dabei auch "nichts schönzureden", sagte Eggenschwiler am Donnerstag. Der Luftverkehr komme derzeit in ganz Europa fast täglich an seine Grenzen. Fluggäste sollten daher mindestens zweieinhalb Stunden vor Abflug am Terminal sein. Die Kontrollen öffneten nun auch noch früher, nämlich 03.30 Uhr morgens. Außerdem verwies der Flughafenchef auf den Online-Checkin.

Der Luftverkehr habe sich stärker erholt als gedacht und die Buchungen gingen durch die Decke. Hamburg erwarte demnächst rund 70% der Passagiere des Vorkrisenniveaus - in Spitzenzeiten sogar mehr als 2019. Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) appellierte an die Urlauber, online oder am Vorabend einzuchecken.

Personalmangel: Ein europaweites Problem

Der Personalengpass bei Airlines und Bodendienstleistern sorgt derzeit europaweit an Flughäfen für Warteschlangen, Verspätungen und Flugstreichungen. Allein die AUA-Mutter Lufthansa nimmt für den Sommer rund 3.000 Verbindungen aus dem Flugplan. Airline-Chef Carsten Spohr entschuldigte sich bei den Passagieren und räumte ein, dass man nach der Pandemie-Krise beim Sparen "an der ein oder anderen Stelle übertrieben" habe. Auch der Frankfurter Flughafenchef und oberste deutsche Airport-Lobbyist, Stefan Schulte, entschuldigte sich und kündigte Besserung für den Spätsommer an. "Aber richtig rund wird es dieses Jahr nicht laufen."

Hilfskräfte aus dem Ausland

Die deutsche Regierung will bürokratische Verfahren beschleunigen, so dass befristet angestellte Hilfskräfte vor allem aus der Türkei kurzfristig an den Flughäfen einspringen können und etwa bei der Gepäckabfertigung und beim Check-in aushelfen. Es soll schnelle Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse geben, aber keine Abstriche bei der Sicherheit. Zudem müssen die Hilfskräfte nach Tariflohn bezahlt werden. Die Branche hofft auf 1.500 bis 2.000 Personen, die großenteils wohl ab August zum Einsatz kommen könnten. Dies dürfte allerdings für das Feriengeschäft vieler Flughäfen schon zu spät sein. (APA / red)