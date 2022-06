Wizz Air als "Nachhaltigste Low-Cost Airline" ausgezeichnet

Die Low-Cost-Airline wurde bei den World Finance Sustainability Awards 2022 mit dem Titel "Nachhaltigste Low-Cost Airline" ausgezeichnet. World Finance lobte Wizz Air dabei besonders für ihren "transformativen Wandel" und für "das anhaltende Engagement der Airline in puncto Nachhaltigkeit in Bezug auf ihr Flottenerneuerungsprogramm sowie weitere Initiativen zur Treibstoffeinsparung".

Die Fluggesellschaft sei stolz, die niedrigsten Kohlendioxid-Emissionen pro Passagierkilometer in Europa zu haben, und habe sich selbst verpflichtet, die Emissionen bis 2030 um 25% im Vergleich zu den Werten von 2019 zu reduzieren.

"Wir fühlen uns geehrt, bei den World Finance Sustainability Awards als nachhaltigste Low-Cost-Airline ausgezeichnet worden zu sein - ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement in Sachen Nachhaltigkeit. Wir bleiben mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie weiterhin ehrgeizig und investieren auch in Zukunft in Spitzentechnologien, um den Weg für einen nachhaltigeren Flugverkehr zu ebnen", so Johan Eidhagen, Chief People & ESG Officer bei Wizz Air.

Ein wesentlicher Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie von Wizz Air ist die Airbus-Flotte, die zu den jüngsten in Europa gehört und derzeit aus 154 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 4,93 Jahren besteht. Der Airbus A321neo verfügt über die neuesten Technologien in der Luftfahrt und bietet im Vergleich zu früheren Flugzeugmodellen eine 50%ige Lärmminderung, einen um 20% geringeren Treibstoffverbrauch und eine um 50% geringere Stickoxidemission. Außerdem habe Wizz Air kürzlich eine Absichtserklärung mit Airbus unterzeichnet, um das Potenzial eines hocheffizienten, ultra-low-cost Betriebs mit Wasserstoffantrieb zu erkunden.

World Finance Sustainability Awards

Die World Finance Sustainability Awards, die bereits zum vierten Mal verliehen werden, zeichnen Unternehmen aus, die grüne Werte in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit stellen. Die Auszeichnungen erstrecken sich über dreißig verschiedene Branchensegmente -vom Gesundheitswesen über digitale Währungen bis hin zur Luftfahrt. (red)