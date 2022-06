Condor: Christian Lesjak wird Sales Director

Lesjak zeichnete unter anderem als CEO von flyniki verantwortlich und wirkte zuvor bei airberlin als Senior Vice President Sales für die Liniendienste aktiv am Flugplan mit. Auch seine erste Erfahrung bei Lauda Air, als Routenentwickler im Jahr 1995, wird dem Airline-Manager mit österreichischen Wurzeln in seiner künftigen Tätigkeit bei Condor wieder einen wesentlichen Anteil am touristischen Geschäft verschaffen. Aktuell ist Lesjak noch beim Oneworld-Carrier Finnair als Senior Vice President, Network and Resource Management, im Einsatz. Ab 1. September wird er dann in seiner neuen Rolle direkt an Condor-CEO Ralf Teckentrup berichten. (red)

„Wir freuen uns auf Christian Lesjak, der Condor mit seiner Expertise und gleichermaßen seiner Persönlichkeit bereichern wird. Bei Paul Schwaiger möchten wir uns herzlich für sein Engagement und seinen Einsatz für Condor bei unseren geschätzten Vertriebspartnern bedanken und wünschen ihm von Herzen alles Gute für die Zukunft“, so Ralf Teckentrup, CEO von Condor.