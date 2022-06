Einladung zum Karibik-Sommerfest in Wien

Am 7. Juli 2022 findet das Karibik-Sommerfest des Arbeitsgemeinschaft Karibik e.V. in Kooperation mit DER Touristik in Wien statt. So haben Expedienten in sommerlicher Atmosphäre die Möglichkeit sich über die traumhafte Inselwelt zu erkundigen und alles Neue über aktuelle Reiseprodukte, Trends und Highlights aus der Region Karibik zu erfahren. Bei kulinarischen Köstlichkeiten und erfrischenden Drinks kann sich danach mit den Partnern ausgetauscht werden.

Als Partner sind das Fremdenverkehrsamt Aruba, Jamaika und Curacao wie auch die Hotelgruppen Playa Hotels & Resorts, AM Resorts und Palladium Hotels mit dabei - und natürlich die Kollegen der DER Touristik.

Details zum karibischen Sommerfest in Wien:

Datum: 7. Juli 2022

7. Juli 2022 Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

ab 18:00 Uhr Location: "it´s amore", Donauinsel, 1220 Wien

Anmeldung: Kostenfrei HIER anmelden (red)