FH Graz: Airport Run für den Guten Zweck

Am letzten Donnerstag im Juni haben bis zu 500 Läuferinnen und Läufer die Möglichkeit, den Flughafen auf eine eher ungewöhnliche Art zu erkunden: In unmittelbarer Nähe zu Start- und Landebahn werden im Rahmen des ersten Graz Airport Runs rund 5,8km laufend zurück gelegt; und das für die gute Sache, denn das Startgeld kommt der Steirischen Kinderkrebshilfe zugute.

„Die letzten Jahre haben uns besonders deutlich gezeigt, wie wichtig Gesundheit ist", erklären die Geschäftsführer des Flughafen Graz, Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig. „Mit diesem Lauf haben wir die Möglichkeit, den Flughafen aus einer neuen Perspektive zu präsentieren und gleichzeitig eine wichtige steirische Organisation in ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Strecke von 5,8km ist so gewählt, dass sie auch von Laufanfängerinnen – und anfängern angenehm bewältigt werden kann. Wir sind uns sicher, dieser Lauf wird ein Renner!"

Laufend Gutes tun

Die gesamte Startgebühr (20 bis 25 EUR p.P.) geht direkt an die Steirischen Kinderkrebshilfe. „Heilung und Hilfe als Ziel ist das Motto der Steirischen Kinderkrebshilfe“, erklärt Univ.Prof.Dr. Martin Benesch, Leiter der Abteilung für Pädiatrische Hämato-Onkologie am LKH Univ. Klinikum Graz und Vorstandsmitglied der Steirischen Kinderkrebshilfe. „Mit der Teilnahme am Airport Run erreichen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hoffentlich nicht nur ihre selbstgesteckten sportlichen Ziele, sondern unterstützen auch die Kinderkrebshilfe dabei, dieses Motto wieder ein Stück weit umsetzen zu können.

Veranstaltet wird das Laufevent von der HIKIMUS Event & Werbeagentur, die mit dem Flughafen Graz gemeinsam in den vergangenen Wochen am Konzept gefeilt hat. Achim Wippel, HIKIMUS Event & Werbeagentur GmbH: „Der Graz Airport Run ermöglicht einen unvergesslichen Erlebnisfaktor, da während des aktiven Flugbetriebs, quasi unter den startenden und landenden Flugzeugen, gelaufen wird. Das ist sicher anziehend für Sportlerinnen und Sportler aus ganz Österreich“.

Graz Airport Run-Programm:

13 bis 17.30 Uhr: Check-in und Startnummernausgabe

ab 17 Uhr: Eintreffen der ersten LäuferInnen

18.30 Uhr: Gemeinsames Warm-Up

19.00 Uhr: Start 1. Graz Airport Run

19.20 Uhr: Eintreffen der ersten LäuferInnen im Zie

l 20.15 Uhr: Zielschluss

20.30 Uhr: Siegerehrung

bis 22 Uhr: Musikalischer Ausklang

Startgebühr pro Person:

Bis 27. Juni 2022: 20 EUR

Nachnennung vor Ort: 25 EUR

Bei Anmeldungen bis 20. Juni ist der Name auf der Startnummer (personalisiert)

Das Event ist auf 500 Startplätze limitiert.

Weitere Informationen unter: www.airportrun.at (red)