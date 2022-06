schauinsland-reisen präsentiert Winterkataloge 2022/23

Vier druckfrische Winterkataloge von schauinsland-reisen liegen ab sofort in den Reisebüros aus und sollen reisefreudige Kunden schon jetzt auf die kommende Wintersaison einstimmen. Zu den Highlights des neuen Angebots zählen: kostenfreie Übernachtungen für "Mini-Helden", exotische Reiseziele und individuelle Hotelkonzepte.

"Es ist an der Zeit, wieder unbeschwerte Urlaubsvorfreude zu verspüren, endlich wieder rauszukommen, durchzuatmen und zu genießen. Die Leichtigkeit und Sonne im Herzen mit in den Winter zu tragen und vor allem den Kindern ‘Danke fürs Durchhalten’ zu sagen — darauf haben wir unser neues Programm ausgerichtet", so schauinsland-reisen-Touristikchef Andreas Rüttgers.

Neue Ziele, Hotels & Zimmertypen

Kunden die ein außergewöhnliches Reiseziel für den kommenden Winter suchen, bietet der Veranstalter zahlreiche neue exotische Destinationen wie beispielsweise die kleine, bislang noch weitgehend unbekannte thailändische Insel Koh Maphrao - auch "Coconut Island" genannt. Dort steht Reisenden das 5-Sterne Resorts The Village Coconut Island mit seinen luxuriös renovierten Poolvillen undt traumhaften Blick auf das Meer - die exklusiv über schauinsland-reisen buchbar sind - zur Verfügung.

Für Kunden die es an den puderzuckerweißen Strand von Sansibar zieht, bietet schauinsland beispielsweise das 5-Sterne Neptune Pwani Beach Resort & Spa.

Für das rhythmische Land in der Karibik - Jamaika - stehen Reisenden sowohl kleine, feine 3-Sterne-Hotels in direkter Strandlage als auch Hotels der namhaften Hotelketten - wie beispielsweise das Iberostar Rose Hall Beach - zur Auswahl.



Neben diesen neuen exotischen Inseln hat schauinsland-reisen aber auch neue Hotels und Zimmertypen im Angebot. Darunter eine große Auswahl an Boho-Hotels - auch in näher gelegenen Zielgebieten. Darunter das 5-Sterne Hotel Sunrise Tucana Resort Grand Select in Ägypten, das 5-Sterne Hotel Fariones auf Lanzarote oder das 5-Sterne Resort Nurai Island in Abu Dhabi.

"Mini-Helden" übernachten kostenfrei

Eine besondere Zeit verspricht schauinsland-reisen in diesem Jahr auch allen „Mini-Helden“. Alle Kinder, die trotz der vielen Einschränkungen der vergangenen Jahre so tapfer durchgehalten haben, möchte der Duisburger Reiseveranstalter nun belohnen. Hierfür hat schauinsland-reisen eine vielfältige Aktionsreihe mit kostenlosen Fußbällen für Vereine, Kattas Minigolfanlagen, Schulplakaten, Spielmobilen, Laufradparcours, Sportabzeichen und neuen Weltrekorden geplant, die für leuchtende Kinderaugen sorgen sollen.

Neben diesen vielseitigen Aktionen rund um die Themen Spiel, Spaß und Bewegung, die u. a. den Urlaub nach Hause holen, sollen auch Familien belohnt werden. Zahlreiche Hotelpartner zeigen sich begeistert von der Mini-Helden-Aktion und spendieren Kinderermäßigungen bis zu 100%, so zum Beispiel das neue, spektakuläre Familienhotel der Pickalbatros Hotelkette Neverland Resort in Ägypten mit 48 Pools und 103 Wasserspielen.

Neuheiten auf einen Blick

Imposant: Pickalbatros Neverland Resort***** (Ägypten, Hurghada) – Ab Juli 2022: Eine neue Themenwelt aus drei Hotels mit 48 Pools, 103 Wasserspielen und 1 km langem Lazy River

Pickalbatros Neverland Resort***** (Ägypten, Hurghada) – Ab Juli 2022: Eine neue Themenwelt aus drei Hotels mit 48 Pools, 103 Wasserspielen und 1 km langem Lazy River Luxuriös: Pickalbatros The Palace Port Ghalib***** (Ägypten, Port Ghalib) – Luxus pur, traumhafter Strand und kunterbunte Unterwasserwelt

Pickalbatros The Palace Port Ghalib***** (Ägypten, Port Ghalib) – Luxus pur, traumhafter Strand und kunterbunte Unterwasserwelt Young Traveller: Fort Arabesque Resort & Spa, Villas & The West Bay**** (Ägypten, Makadi Bay) – 10% Young Traveller-Ermäßigung für 18- bis 35-Jährige, Fitnessbereich für Kunden von schauinsland-reisen inklusive

Fort Arabesque Resort & Spa, Villas & The West Bay**** (Ägypten, Makadi Bay) – 10% Young Traveller-Ermäßigung für 18- bis 35-Jährige, Fitnessbereich für Kunden von schauinsland-reisen inklusive Riu Hotels in Mexiko: Riu Lupita, Riu Playacar und Riu Latino – Erstmals bei schauinsland-reisen ab Winter 22/23 im Programm

Riu Lupita, Riu Playacar und Riu Latino – Erstmals bei schauinsland-reisen ab Winter 22/23 im Programm Neues Lopesan-Hotel: Eden Beach Resort & Spa – Das beliebte Hotel in Khao Lak, Thailand, gehört nun zur Produktgruppe der beliebten spanischen Hotelkette Lopesan.

Preisentwicklung und Frühbucherkonditionen

Eine hohe Inflationsrate und stark gestiegene Kerosinpreise heben unter anderem die Reisepreise für Pauschalreisen im Winter 22/23 um durchschnittlich 15% an. Grundsätzlich zahlt sich eine frühe Buchung aus: schauinsland-reisen-Kunden profitieren bis zum 30. Juni von attraktiven Frühbucherermäßigungen. Wer die Hotelrabatte clever mit weiteren Angeboten, wie beispielsweise Super-Sparzimmer, Zimmer- oder Verpflegungsupgrade, kombiniert, kann in der Spitze bis zu 40% sparen. (red)