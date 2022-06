Gewinnspiel: Celebrity Cruises verlost Fam-Trip-Plätze

Next Slide

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Agents einfach Kreuzfahrten mit Celebrity Cruises zwischen dem 1. Juni und 10. Juli 2022 verkaufen - das Schiff, die Dauer der Kreuzfahrt und die Region spielen hier keine Rolle. Je mehr Buchungen man tätigt, desto höher sind die Gewinnchancen, denn mit jeder neuen Buchungsnummer kann man sich erneut zum Gewinnspiel anmelden. Die Anmeldung erfolgt über das Trade-Portal Celebrity Central: Link dazu HIER

VIDEO ZUM GEWINNSPIEL

Details zum Gewinnspiel

Buchungszeitraum:

Der letzte Tag, um die Buchungen zu registrieren, ist der 17. Juli 2022. Die 15 zufällig ausgewählten Gewinner werden Ende Juli auf dieser Gewinnspielseite bekannt gegeben und per E-Mail kontaktiert.

Route, Dauer & Programm:

Zu gewinnen gibt es eine Kreuzfahrt auf der Celebrity Edge, dem ersten Schiff der innovativen Edge-Klasse von Celebrity Cruises. Die Kreuzfahrt vom 17. bis 24. September beginnt und endet in Civitavecchia (Rom). Die einwöchige Tour führt über Santorini, Rhodos, Mykonos und Neapel/Capri und beinhaltet zwei Seetage.

Die Gewinner können sich auf eine eigene Infinity-Balkonkabine freuen sowie auf das exklusive Always Included-Paket, in dem Getränke, Wifi und Trinkgelder bereits eingeschlossen sind. Auch die Transfers vom Airport in Rom zum Hafen und zurück sowie ausgewählte Landausflüge sind im Gewinn enthalten.

Außerdem bietet der Fam-Trip mehrere informative Workshops zum Ausbau der Verkaufsexpertise.

Weitere Details auf der Agenten-Plattform www.celebritycentral.de

Details zur Celebrity Edge

Die 306m lange Celebrity Edge - im Dezember 2018 in Betrieb genommen - bietet Platz für maximal 2.918 Passagiere. Die Celebrity Edge wurde vom Time Magazine als „World's Greatest Places“ ausgezeichnet und gilt als eines der modernsten und innovativsten Kreuzfahrtschiffe der Welt. Mehr Details zum Schiff unter: www.celebritycruises.de/edge.php.

Celebrity Cruises Webinare im Juni

Celebrity Cruises wird nächste Woche drei neue Webinare über „Teams“ in deutscher Sprache anbieten.

Datum, Uhrzeit und Themen:

7. Juni, 10 Uhr: Basiswissen Celebrity Cruises – A new kind of luxury

7. Juni, 11 Uhr: The Retreat Suiten-Bereich & Galapagos-Expeditionen – New Luxury at its Best

8. Juni, 14 Uhr: Vorstellung des Trade-Portals Celebrity Central und der Buchungssysteme Espresso & Flightfinder

Anmeldungen: bei Annette Kalthoff unter aka@globalspot.eu (red)