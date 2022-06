LH streicht kostenlose Platzwahl beim Economy-Light-Tarif

Die AUA-Mutter Lufthansa verlangt ab Juni einen Zuschlag für die Platzwahl in ihrem billigsten Tarif "Economy Light". Fluggäste mit diesen Tickets können ihren Sitzplatz somit ab dem 21. Juni 2022 auf Europa-Flügen von Lufthansa und Swiss nur noch gegen eine Gebühr von mindestens 25 EUR ändern, wie aus Informationen auf der Lufthansa-Website hervorgeht. Wie bereits bestätigt wurde, folge Austrian Airlines im Herbst. Ausnahmen gebe es nur auf Flügen nach Italien, wenn Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren bzw. wenn Behinderte begleitet werden.

AUA zieht im Herbst nach

Nach dem Inkrafttreten bei Lufthansa und Swiss am 21. Juni 2022 zieht die AUA im vierten Quartal 2022 nach, wie eine AUA-Sprecherin bereits bestätigte. "Künftig wird bei diesem Tarif eine Änderungsgebühr erhoben, wenn Passagiere den beim Check-in automatisch zugewiesenen Sitzplatz ändern möchten", so die Sprecherin. Die Gebühr betrage 25 EUR oder mehr, abhängig von der Flugstrecke. Aber immerhin: Familien und Reisegruppen sollen nicht getrennt werden."Wie bisher werden Familien und Gruppen in einer gemeinsamen Buchung nicht getrennt", betonte die Sprecherin.

In allen übrigen Buchungsklassen bleiben die Reservierungen wie bisher kostenpflichtig, wobei weiter die Möglichkeit besteht, ab 23 Stunden vor Abflug kostenfrei auf noch verfügbare Sitze zu wechseln. Kostenfreie Reservierungen auf Europaflügen bleiben damit nur den Stammkunden der obersten Klassen HON Circle und Senator vorbehalten, die sogar für bis zu drei Begleitpersonen die Sitze sichern dürfen. (APA / red)