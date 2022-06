Celebrity Cruises: "Captain-Curated"-Ausflüge in Griechenland

ab allen griechischen Häfen an.

Celebrity Cruises bietet Reisenden im Sommer 2022 neue besondere Landgänge, die v on den Celebrity-Kapitänen konzipiert wurden, ab allen griechischen Häfen an.

Impulsgeber des neuen Ausflugsprogramms sind die Kapitäne des Kreuzfahrtunternehmens höchstpersönlich. Sie haben ihre Lieblingsorte und -erlebnisse im Rahmen neuer „Captain-Curated“-Landgänge verraten und exklusive Touren entworfen. Die neuen Ausflüge werden in diesem Sommer an Bord jedes Celebrity-Schiffes angeboten, das griechische Inseln und Städte am Festland ansteuert.

Ob auf einer Olivenplantage oder in einer Ouzo-Brennerei auf der Halbinsel Peloponnes, bei einer Food-Tour auf Mykonos, einem Weingut-Besuch auf Korfu oder beim Töpfern auf Rhodos - Celebrity-Passagiere können sich auf ganz besondere Ausflüge in kleinen Gruppen freuen.

Hier eine Auswahl der Landgänge, die speziell von den Celebrity-Kapitänen kuratiert wurden:

Peloponnes: Kochkurs & auf den Spuren des Olivenöls

Auf der Halbinsel Peloponnes südwestlich von Athen liegt der Hafen von Katakolon, dem „Tor zu Olympia“. Celebrity-Gäste tauchen zunächst in die antike Geschichte des Austragungsortes der olympischen Wettkämpfe des Altertums ein und genießen anschließend lokale Köstlichkeiten. Hier lernen sie in einer familiengeführten Olivenmühle aus erster Hand mehr über den Anbau und die Verarbeitung des beliebten Öls. In einem Kochkurs bereiten sie dann mit frischen Zutaten ihren eigenen griechischen Salat, Tzatziki und Pita-Souvlaki zu.

Töpfer-Workshop auf Rhodos

Kunst, Geschichte und Kultur vereinen sich bei dem neuen Ausflug auf Rhodos. Celebrity-Gäste werden in die traditionelle Technik des Töpferns eingeführt und versuchen sich anschließend selbst als Keramiker.

Zu Besuch in einer Ouzo-Brennerei

Ab der Hafenstadt Nafplio (Peloponnes) sind Celebrity-Passagiere dem berühmtesten Getränk Griechenlands, dem Ouzo, auf der Spur. Sie schauen in der Karonis-Brennerei bei der Herstellung zu und probieren natürlich die Spirituose.

Anschließend erkunden die Teilnehmer die Stadt Nafplio mit ihren engen Gassen, venezianischen Häusern sowie neoklassischen Herrenhäusern und ihrem schönen Hafen.

Kulinarische Momente auf Mykonos

Auf der Insel Mykonos schlendern Gäste durch die engen Gassen und halten auf der neuen „Food on Foot“-Tour an fünf verschiedenen Orten, um verborgene kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken. Hier probieren sie den süßlich schmeckenden Mastiha Likör, einen Cheese Pie und Souvlaki-Spieß sowie ein landestypisches Vanille-Dessert.

Celebrity Cruises Verbindung zu Griechenland

„Unsere Gäste erleben eine der atemberaubendsten Regionen der Welt dank der Menschen, die sie am besten kennen - unserer Kapitäne, die entweder in Griechenland aufgewachsen sind oder beruflich dort viel zu tun hatten“, erklärt Lisa Lutoff-Perlo, CEO von Celebrity Cruises das neue Ausflugsprogramm und fügt hinzu. „Celebrity Cruises hat ein stolzes griechisches Erbe und Griechenland nimmt einen besonderen Platz in unseren Herzen ein, den wir jetzt auf einzigartige und authentische Weise mit unseren Gästen teilen.“

Celebrity Cruises wurde im Jahr 1988 von der griechischen Familie Chandris gegründet und später Teil der Royal Caribbean Group. Die Kreuzfahrtgesellschaft ist auch heute noch in ihren griechischen Ursprüngen verwurzelt, wobei 70% der Marineoffiziere der gesamten Flotte aus Griechenland stammen, darunter mehr als 40 Kapitäne und Chefingenieure.

Mehr Informationen über die Griechenland-Kreuzfahrten von Celebrity Cruises unter: www.celebritycruises.de (red)