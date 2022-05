Wizz Air gründet Fokusgruppen-Initiative "WIZZ Youth Forum"

Die neue Initiative ist ein Mittel für Wizz Air, um qualitatives Feedback zu sechs zentralen Geschäftsbereichen zu sammeln: Customer Journey, zukünftige Reisegewohnheiten, Nachhaltigkeit, digitale Entwicklungen, kreative Konzeptrichtungen und Kommunikation. Die qualitative Forschung in diesem Forum ist eine Ergänzung zu anderen quantitativen Umfragen, die WIZZ durchführt, um Kundentrends und Erkenntnisse zu sammeln.

Junge Kunden der Fluggesellschaft, die sich für Reisen, Fliegen, zukünftige Trends und digitale Lösungen begeistern, können sich ab sofort für das WIZZ Youth Forum bewerben.

Meinung teilen & gewinnen

Aus einem fixen Pool von 80-100 Personen in ganz Europa werden einmal im Monat zwanzig Teilnehmer ausgewählt, die an den Diskussionen im Stil von Fokusgruppen teilnehmen. Diese werden online über Microsoft Teams abgehalten und die Teilnahme ist völlig freiwillig. Als Anreiz erhalten die Teilnehmer einen Fluggutschein im Wert von 20 EUR pro Sitzung. Darüber hinaus nehmen alle Teilnehmer des WIZZ Youth Forums automatisch an einer Verlosung teil, bei der sie die Chance haben, einen Fluggutschein im Wert von 200 EUR zu gewinnen.

Interessierte, die am Wizz Youth Forum teilnehmen möchten, können sich HIER bewerben.

„Wir bei Wizz Air freuen wir uns, das WIZZ Youth Forum ins Leben zu rufen, eine von Kundinnen und Kunden geleitete, richtungsweisende Fokusgruppen-Initiative zur Verbesserung unserer Dienstleistungen. Die Initiative wird die Erkenntnisse unserer jungen und vielfältigen Kundenbasis zusammenbringen, die unsere zukünftigen Geschäftsentscheidungen und -ziele vorantreiben und prägen können", so Zsuzsa Poos, Chief Customer and Marketing Officer, Wizz Air. (red)