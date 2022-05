3G-Regel bei Einreise nach Österreich fällt

Ab heute, Montag 16. Mai 2022, ist bei der Einreise nach Österreich kein 3G-Nachweis mehr nötig. Eine Einreise ist damit wieder aus allen Ländern der Welt ohne Auflagen möglich. Das geht aus der am Freitagabend veröffentlichten neuen Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Begründet wurde die Aufhebung die mit heutigem Datum in Kraft tritt, mit der derzeitigen epidemiologischen Lage.



Freie Einreise nach Österreich

Die bisherigen Regeln für Virusvariantengebiete bleiben offiziell bestehen, allerdings befindet sich derzeit kein Land auf der Liste der sogenannten Virusvariantengebiete. Sollte eine neue Virusvariante auftauchen, könnten damit für bestimmte Länder rasch wieder die Test-, Registrierungs- und Quarantänepflicht verhängt werden.

3G-Ende: "Spät aber doch"

Die Reisebranche, die seit Wochen eine Aufhebung der Einreisebeschränkungen gefordert hatte, reagierte erfreut. "Damit konnte - spät aber doch - ein massiver Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen europäischen Destinationen beseitigt werden", erklärte der Obmann des WKÖ-Fachverbands der Reisebüros, Gregor Kadanka, am Freitagabend in einer Aussendung.

Das Ende der 3-G-Regel sei sowohl für den Incoming-Tourismus, als auch für im Ausland urlaubende Österreicherinnen und Österreicher eine gute Nachricht.

FH Wien begrüßt 3G-Ende

Auch der Flughafen Wien zeigte sich heute, im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubssaison, erfreut über das Ende der 3G-Pflicht. Die Vorstände des Flughafens, Julian Jäger und Günther Ofner, dankten dem Bundesheer, Grenzpolizei und der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha in einer Aussendung für ihren "enormen Einsatz zur Überprüfung der täglich am Flughafen ankommenden Reisenden" in den vergangenen zwei Jahren, ohne den die Umsetzung der Einreiseverordnung nicht möglich gewesen wäre."

Einheitliche Masken-Regelung gefordert

Zugleich forderten die Flughafenvorstände eine "europaweit einheitliche Regelung zur Maskenpflicht im Flugverkehr und die Vermeidung eines neuen internationalen Fleckerlteppichs durch unterschiedliche nationale Regelungen".

Wie tip-online.at heute berichte, wurde mit heutigem Montag die allgemeine Maskenpflicht auf Flügen in der EU offiziell aufgehoben. Allerdings behalten zahlreiche EU-Staaten die Maskenpflicht vorerst auf allen Flügen bei. Neben Österreich und Deutschland sind auch wichtige Tourismus-Ziele wie Spanien, Griechenland, Portugal und Italien darunter. Wenn am Abflugort oder am Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht, sollte dies laut Luftsicherheitsagentur EASA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC weiter auch an Bord der Maschinen gelten. (APA / red)