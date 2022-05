Gruber-reisen startet Verkaufswettbewerb

Gruber-reisen ruft alle Reisebüroagenten dazu auf, möglichst viele Abflüge ab/bis Linz auf die Insel Brač zu buchen. In den Gutscheintopf kommen alle Neubuchungen ab 1. bis 31. Mai 2022.

Tolle Gewinne ab 5 Kunden

Bereits ab 5 Gästen in der Maschine Linz – Brač gibt es Prämien in Form von Tank- oder Lebensmittelgutscheinen. Jeder entscheidet individuell, welcher Gutschein in Anspruch genommen wird.

Und aufgepasst: Für 50 gebuchte Gäste winkt sogar ein einwöchiger Aufenthalt im Bretanide Sport & Wellness Resort All inclusive auf der Insel Brač.

Für den Wettbewerb gilt folgende Staffelung:

5 Pax - Gutschein im Wert von 50 EUR

10 Pax - Gutschein im Wert von 120 EUR

20 Pax - Gutschein im Wert von 260 EUR

30 Pax - Gutschein im Wert von 450 EUR

40 Pax - Gutschein im Wert von 650 EUR

50 Pax - 1 Woche Aufenthalt im Bretanide Sport & Wellness Resort All inclusive auf der Insel Brač!

Teilnahme: Nach Ablauf des Wettbewerbs einfach die Liste der Buchungsnummern mit Angabe der Agenturnummer an bernd.kaefer@aaretalreisen.com senden. (red)