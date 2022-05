Ras Al Khaimah präsentiert neuen Ansatz für nachhaltigen Tourismus

Der neue Ansatz für Nachhaltigkeit - Balanced Tourism - der auf dem Arabian Travel Market 2022, der führenden Reise- und Tourismusveranstaltung der Region vorgestellt wurde, sei ein wichtiger Meilenstein in ihrer Strategie, das Gesamtwachstum des Sektors voranzutreiben und bis 2025 zum regionalen Marktführer im nachhaltigen Tourismus zu werden. Außerdem bekräftige die RAKTA durch den neuen Fahrplan die Führungsrolle des Emirats im Bereich des bewussten Tourismus und stehe so im Einklang mit seiner Identität als Naturreiseziel und dem Fokus auf Fortschritt, Wachstum und Weiterentwicklung.

Fokus auf " Balanced Tourism"

Unter dem allumfassenden Motto „Balanced Tourism“ gestaltet die Behörde den Tourismus in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und stellt alle Nachhaltigkeitsaspekte (Umwelt, Kultur, Naturschutz und Lebensqualität) in den Mittelpunkt ihrer Investitions- und Entwicklungsstrategie. Indem sie sicherstellt, dass Probleme im Zusammenhang mit Übertourismus – wie Überbebauung, Überfüllung von Kulturstätten und Zerstörung der natürlichen Umwelt – vermieden werden, soll ein Reiseziel geschaffen werden, das den verantwortungsbewussten Reisenden anspricht.

"Die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit unserem kulturellen Erbe, der Umwelt, den Menschen und der Infrastruktur war noch nie so groß wie heute, insbesondere in Zeiten nach der Pandemie", erklärt Raki Phillips, Chief Executive Officer der Ras Al Khaimah Tourism Development Authority.

"Balanced Tourism tut genau das, da wir uns immer mehr über die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des Tourismus Gedanken machen. Einfach ausgedrückt: Es ist an der Zeit, nicht nur weniger Plastik zu verwenden, sondern einen umfassenden Ansatz zu verfolgen - von der Sicherstellung, dass neue Projekte wie Hotels in einem organischen Tempo entwickelt werden, bis hin zum Bau neuer Attraktionen, bei denen Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht", so Phillips weiter.

Nachhaltige Entwicklung

Ras Al Khaimah, das als "Natur-Emirat" bekannt ist, verfügt über 64 km unberührte Strände, Mangroven mit einer reichen Tierwelt, hügelige Terrakotta-Wüsten, beeindruckende Wadis und atemberaubende Berge. Diese Naturschätze bilden das Fundament für die wichtigsten Werte des Reiseziels, und ihr Schutz steht somit klar im Mittelpunkt. Vor diesem Hintergrund verfolge das Fremdenverkehrsamt bei der Entwicklung neuer Hotels einen "achtsamen Ansatz" um eine nachhaltige Landschaftsgestaltung zu gewährleisten.

Dazu gehört auch das kürzlich angekündigte integrierte Wynn Resort, dessen Eröffnung für 2026 geplant ist und die Saij Mountain Lodge, ein geschütztes und nachhaltig geführtes Bergresort mit ökologischen Lodges aus natürlichen und nachhaltigen Materialien, das 2023 auf dem Jebel Jais eröffnen soll.

Kulturelle Erhaltung

Aufgrund seiner Bedeutung als Handelsroute ist Ras Al Khaimah nicht nur das am stärksten ummauerte Emirat mit über 65 Forts, sondern beherbergt auch vier archäologische Stätten, die auf der vorläufigen Liste des UNESCO-Welterbes stehen. Um diese und andere wichtige Kulturprojekte zu schützen und aufzuwerten habe die Behörde nun einen langfristigen Investitionsplan aufgestellt: Dazu gehört die Suwaidi-Perlenfarm, die einzige Stätte in den VAE, in der noch immer einheimische Perlen in Handarbeit gezüchtet werden, um die Kultur und Traditionen des Emirats zu bewahren. Außerdem wurde ein dreistufiges Restaurierungsprogramm in Jazirah Al Hamra, einer der letzten noch erhaltenen Perlentaucher- und Seefahrerstädte am Arabischen Golf, in die Wege geleitet.

Außerdem arbeiten Experten bis 2025 - im Einklang mit den UNESCO-Richtlinien - an der Restaurierung des Dorfes unter Verwendung traditioneller und nachhaltiger Materialien, um es der Öffentlichkeit als attraktives Touristenziel zugänglich zu machen.

Attraktionen mit Sinn

Im Rahmen der Balanced Tourism-Strategie werden außerdem alle neuen Attraktionen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsstandards konzipiert. So können sich Besucher schon bald auf mehr als 20 neue nachhaltige Tourismusinitiativen rund um Jebel Jais freuen. Ein Beispiel dafür ist die geplante Muschelfarm in Al Hamra Marine, die das Verständnis für das marine Ökosystem mit Seegras- und Seegurkenarten fördern und verbessern soll.

Gemeinschaft und Lebensqualität

Das Konzept der Lebensqualität als Teil ihres Balanced Tourism-Ethos sei für die Tourismusbehörde von Ras al Khaimah ebenso von zentraler Wichtigkeit. Dazu gehören mehrere Maßnahmen zur Förderung des Wohlbefindens der Mitarbeiter, die dazu führten, dass die Behörde von Great Place to Work für das Jahr 2022 zum sechstbesten Arbeitsplatz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und damit zur höchstplatzierten staatlichen Einrichtung ernannt wurde. Die Behörde wurde außerdem als erste und einzige Organisation in Ras Al Khaimah, als einer der besten Arbeitsplätze für Frauen und als Great Place to Work 2021 ausgezeichnet.

Die Leitprinzipien des neuen Ansatzes :

Schutz und Aufwertung des kulturellen und natürlichen Erbes des Emirats

Entwicklung neuer nachhaltiger Tourismusangebote

Zusammenarbeit mit Unternehmen, Behörden und kommunalen Partnern, um die wirtschaftliche Rentabilität von Tourismusinvestitionen und die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials sicherzustellen

Regelmäßige Messungen und Vergleichsstudien

Minimierung des Energie- und Wasserverbrauchs sowie des Abfallaufkommens in der gesamten Destination

Respektierung und Schutz der lokalen Kultur und Gemeinschaften

Weitere Informationen über Ras Al Khaimah unter: visitrasalkhaimah.com / visitjebeljais.com (red)