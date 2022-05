A-Rosa: Neuer Ansprechpartner für Österreich & Süddeutschland

Seit dem 1. Mai 2022 verstärkt Florian Liebl (36) als Sales Manager das Außendienstteam der A-Rosa Flussschiff GmbH. In dieser Funktion verantwortet er künftig den Vertrieb für Österreich und die Region Süddeutschland. Liebl folgt auf Manuel de la Rosa, der sich auf eigenen Wunsch neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der Tourismusbranche stellt.

Liebls Weg zu A-Rosa

Der gelernte Reiseverkehrskaufmann blickt auf eine langjährige Karriere in der Touristik sowie der Kreuzfahrt zurück. Nach seiner Ausbildung arbeitete er unter anderem als Reisebüroleitung und war als Regional Sales Manager für die TUI Cruises GmbH in der Region Süddeutschland unterwegs. Zuletzt verantwortete Florian Liebl alle Vertriebsaktivitäten der RATIS Rechtsanwaltsgesellschafts mbH.

Im A-ROSA Außendienstteam wird Liebl an Director Sales Marius Griego berichten. „Mit Florian Liebl konnten wir einen erfahrenen Vertriebsprofi und einen in der Region sehr gut vernetzten Kollegen für unseren Sales-Bereich gewinnen. Mit ihm steht unseren Agenturen und Vertriebspartnern in der Region Süddeutschland und Österreich ein engagierter Ansprechpartner zur Verfügung, der über eine weitreichende Branchenkenntnis verfügt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Griego. (red)