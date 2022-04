Disney Cruise Line im Sommer 2023 erstmals in Europa unterwegs

Disney Cruise Line bietet Familien im Sommer 2023 eine Vielzahl an Kreuzfahrten zu neuen und beliebten Häfen auf der ganzen Welt an. Zum ersten Mal haben Familien die Möglichkeit, mit der Disney Dream während ihrer ersten Saison in Europa das Mittelmeer und die Britischen Inseln zu entdecken.

Auch die majestätischen Gletscher Alaskas, die sonnenverwöhnten griechischen Inseln, die Strände von Bermuda und pittoresken Fjorde von Norwegen stehen in diesem Sommer auf dem Programm. Buchungen sind ab dem 9. Mai 2022 möglich.

"Wir freuen uns, im Sommer 2023 mit fünf Schiffen auf See zu sein, die eine breite Palette von Reisezielen für Familien bieten", so Sharon Siskie, von Disney Cruise Line. „Diese Kreuzfahrten der Disney Cruise Line werden Familien Sommerabenteuer bescheren wie es nur Disney kann und Gäste aller Altersgruppen mit Unterhaltung, erstklassigen Restaurants, einzigartigen Begegnungen mit Disney Figuren, unbeschwerten Tagen auf See und dem beispiellosen Disney Service erfreuen“, fügt sie weiter hinzu.

Erste Saison der Disney Dream in Europa

In ihrer allerersten Sommersaison in Europa wird die Disney Dream eine Vielzahl beliebter Ziele anlaufen. Mit Abfahrten zwischen vier und elf Nächten steuert die Disney Dream von Barcelona und Rom aus Häfen im gesamten Mittelmeerraum an, darunter erstmals auch die griechischen Inseln mit den beliebten Häfen von Santorin und Mykonos.

Im Spätsommer und Frühherbst wird die Disney Dream von Southampton aus nach Spanien, Frankreich sowie zu den Britischen Inseln, Norwegen und Island aufbrechen. Neu werden die Häfen La Rochelle in Frankreich und zwei Häfen in Norwegen angelaufen – Skjolden, das als Heimat diverser Naturattraktionen gilt, und Sandnes, eine kleine Stadt außerhalb der Metropole Stavanger, die für ihre Outdoor-Aktivitäten bekannt ist.

Bahamas- & Karibikreisen ab Florida

Sonnenverwöhnte tropische Inseln auf den Bahamas und in der Karibik erwarten die Gäste auf drei Schiffen der Disney Cruise Line ab Florida. In ihrem ersten Sommer auf See wird die Disney Wish von ihrem Heimathafen Port Canaveral nahe Orlando zu Drei- und Vier-Nächte-Kreuzfahrten auf die Bahamas nach Nassau und zu Disneys privater Inseloase Castaway Cay aufbrechen. Die Disney Wish wartet mit aufregenden Neuerungen auf, darunter Disneys erstem Frozen Themenrestaurant und AquaMouse, ein wildes Wasserabenteuer und die erste Disney Attraktion auf See.

Die Disney Magic steuert im Sommer von Miami aus eine Reihe von spannenden Zielen an: Ab dem 27. Mai 2022 wird die Disney Magic Vier-Nächte-Kreuzfahrten zu den Bahamas und Fünf-Nächte-Kreuzfahrten in die westliche Karibik unternehmen, gefolgt von zwei Sieben-Nächte-Kreuzfahrten in die östliche und westliche Karibik.

Kreuzfahrten nach Alaska

Auf Fünf-, Sieben- und Neun-Nächte-Reisen an Bord der Disney Wonder ab Vancouver, Kanada erleben Reisende die faszinierende Natur Alaskas. Ab Mai können Kreuzfahrer Häfen wie Ketchikan und Skagway mit ihren prähistorischen Gletschern, Goldminenrelikten und einer spektakulären Landschaft und Meereswelt entdecken.

Drei Alaska Routen führen nach Icy Strait Point, wo es einen Küstenregenwald, Wildnistouren und – für Abenteuerlustige – Ziplining über den Baumwipfeln gibt.

Nähere Infos zu Disney Cruise Line unter: disneycruise.com (red)