nicko cruises: Zwei Experten an Bord der Vasco da Gama

Der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte nicko cruises konnte für die Kreuzfahrt vom 11. Mai bis 27. Mai 2022 gleich zwei Experten für Vorträge und Hintergrundinformationen gewinnen: Der Naturfilmer und Autor Andreas Kieling und RTL-Meteorologe Christian Häckl begleiten die Vasco da Gama auf der kontrastreichen Kreuzfahrt durch Westeuropa.

Hinter den Kulissen mit Andreas Kieling

Der deutsche Dokumentarfilmer und Autor Andreas Kieling begann seine Karriere als Natur- und Tierfilmer bereits 1991 und hat daher schon viel von der Welt gesehen. Heute zählt Kieling zu den bekanntesten Tier- und Dokumentarfilmer Deutschlands und fesselt mit seinen Filmen, Büchern und Erzählungen schon unzählige Zuschauer und Leser.

Für die Gäste der Vasco da Gama präsentiert Kieling Teile seiner Dokumentationen und steht im Anschluss für Fragen zu seinen Erlebnissen sowie zur vielfältige Flora und Fauna Westeuropas zur Verfügung.



Das „Wetter der Zukunft“ mit Christian Häckl

Zuschauern der Nachrichtensendung "RTL aktuell" ist Christian Häckl sicher ein Begriff. Seit 1994 ist der Meteorologe Leiter der Wetterredaktion bei RTL und moderiert seit 2021 zusätzlich das "Klima Update" des Senders. Darin befasst sich Häckl gemeinsam mit seinem Kollegen Bernd Fuchs mit den Auswirkungen des Klimawandels.

Auf der Vasco da Gama erleben die Reisenden Häckls umfassenden Wissen einmal live und können an zwei Abenden den Vorträgen des Klimaexperten zum "Wetter der Zukunft" lauschen.

Vulkanische Inseln und historische Metropolen

Von Málaga steuert die Vasco da Gama in Richtung Halbinsel Gibraltar, wo fast 2.800 Sonnenstunden im Jahr zum Erkunden und Entdecken einladen. Im Jardim Botânico, dem Botanischen Garten auf Madeira, locken dann eine Vielzahl von exotischen Pflanzen und eine traumhafte Aussicht über die gesamte Insel. Von dort steuert das Schiff dann in Richtung Azoren und weiter zu einem der berühmtesten Häfen des Atlantiks: Faial. Über Terceira und São Miguel geht es weiter nach England zur Jurassic Coast, die von der UNESCO als Weltnaturerbe aufgenommen wurde. Von dort führt die Reise über das malerische Honfleur in Frankreich über Amsterdam nach Deutschland, wo sie in Bremerhaven endet.

