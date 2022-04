Adagio setzt Expansion fort

Mit dem Adagio Doha C-Ring Road feiert Adagio Premiere in Katar. Mit mehr als 150 Apartments ist das Haus ideal, um Fans während der Fußballweltmeisterschaft zu beherbergen.

Eröffnungen bis Herbst

Im zweiten und dritten Quartal 2022 wird jeweils ein neuer Adagio-Standort in Deutschland eröffnet. Als erstes kommt das Adagio Access Hamburg Mühlendamm mit 148 Apartments. Raffiniert wie gemütlich sind die Schaukeln in der Lobby – perfekt zum Entspannen und Spaß haben. „Le Circle“, die Public Area von Adagio, wurde für Hamburg von der renommierten deutschen Agentur Joy Design entworfen und erstreckt sich über zwei Ebenen. Außergewöhnlich ist das Design – Street Art Design trifft auf frische Pflanzenwände. Ein weiteres Plus ist die „Bibliothek der Dinge“, die sich ebenfalls auf zwei Etagen erstreckt. Auch Malta ist ein neues Adagio Ziel. Das Adagio Battery Street mit 71 Apartments ist ein wahrer Wohlfühlort mit warmen Design und urbaner DNA. Perfekt zum Co-Working ist auch hier „Le Circle“. Und schließlich soll das Adagio Access Kiel City bis zum Sommer eröffnen. Die insgesamt 90 Apartments empfangen die Gäste im maritim-gemütlichen Dekor.

Eröffnungen im Winter 2022

Nach Edinburgh lässt sich Adagio nun auch in Glasgow nieder. Mit dem Adagio Glasgow Custom House mit insgesamt 160 Apartments. Die Lage ist idyllisch direkt im Herzen Stadt bei der Einkaufsstraße, direkt am Ufer des Flusses Clyde. Der hybride Lobbybereich „Le Cercle“ greift grafisch die Hafen- und Industrieumgebung auf. Die Räume sind raffiniert unterteilt – für Platz und Multifunktionalität. Zusammen mit Ibis Budget eröffnet das Adagio Access Gent Centrum Dampoort mit 98 Apartments in der historischen Stadt Gent. Im niederländisch sprechenden Teil Belgiens gelegen, ist Gent mulikulturell und sehr modern. Hier geht Adagio auch neue Wege – mit hybriden Räumlichkeiten und dem Empfang direkt an der Bar. „Yves Klein Blau“ dominiert das Interieur des neuen Adagios, das sich sehr minimalistisch, aber mit einem Hauch von Pepp präsentiert. Rom bildet 2022 voraussichtlich den Abschluss der Expansion – im Süden der „Ewigen Stadt“ eröffnet das Adagio Access Rom Colombo mit 106 Apartments hinter den Mauern eines historischen Gebäude, das aufwendig renoviert wurde. Die Public Areas sind lichtdurchflutet und zahlreiche Sitzgelegenheiten laden ein, sich mit Freunden zu treffen, zu arbeiten oder zu entspannen.(red)