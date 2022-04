THE LEO GRAND: DOTS übernimmt Gastronomie

Die DOTS Group von Unternehmer Martin Ho ist F&B-Partner des neuen Premium-Boutiquehotels und zeichnet für Bar, Restaurant und die gesamte Gastronomie verantwortlich. Ab 1. Mai 2022 wird mit einem umfangreichen Frühstückangebot gestartet, Mitte Mai wird dann im Restaurant „DOTS at THE LEO GRAND“ avantgardistische Fusion-Cuisine mit Wiener und französischen Einflüssen serviert.

Imperiale Anspielungen

Mit Blick auf Stephansdom und Peterskirche werden Gäste und Nachtschwärmer künftig im großzügigen Gastgarten am frisch renovierten Petersplatz verwöhnt. Neben dem stilvollen Innenhof speisen die Gäste in zwei Private Dining-Rooms, von denen einer asiatisch und einer orientalisch inspiriert ist. THE LEO GRAND, errichtet und betrieben von der Unternehmensgruppe Lenikus, verbindet inspirierendes Design mit imperialen Anspielungen. In 76 kunstsinnig und detailreich gestalteten Zimmern und Suiten nächtigen Gäste mit Blick auf die historischen Sehenswürdigkeiten der Wiener Innenstadt und im charmanten Andenken an den Barock. (red)